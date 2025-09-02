俄羅斯擴大中國能源供應 仍難補歐洲市場空缺

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷承諾深化各領域合作。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國國家主席習近平2日在北京接待俄羅斯總統普廷，宣揚兩國情誼。會後傳出兩國加強能源關係，由俄羅斯加大對中國天然氣供應。即便如此，外媒指出，中國所進口的能源尚遠無法填補歐洲空缺。

俄國媒體「國際文傳電訊社」（Interfax）報導，習普會面後，能源巨擘「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom PJSC）執行長米勒宣布，與中國中石油公司達成具法律約束力的合作備忘錄，俄方將調升現行「西伯利亞力量」管線對中國的天然氣供應量，從每年380億立方公尺增至440億，並同意建設「西伯利亞力量二號」管線，從俄國最大天然氣儲量地區亞馬爾，取道蒙古向中國供應每年500億立方公尺天然氣。

米勒表示，西伯利亞力量二號將是全球最大及資本最密集的天然氣計畫，且由於管線建設的距離和地形等因素，向中國提供的天然氣價格會低於歐洲。

「路透」指出，因烏俄戰爭制裁失去歐洲大片市場的俄羅斯，尋求擴展與中國的能源合作關係。不過，中國的天然氣進口量尚遠無法填補歐洲空缺。俄羅斯在2018至19年度向歐洲供應的天然氣達到1770億立方公尺；目前歐洲的俄國天然氣進口量從21年的45％大幅削減至18％，石油也從30％減至3％。依照歐盟計畫，將於27年徹底切斷俄羅斯能源。

