晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

俄羅斯擴大中國能源供應 仍難補歐洲市場空缺

2025/09/02 21:46

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷承諾深化各領域合作。（歐新社）中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷承諾深化各領域合作。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國國家主席習近平2日在北京接待俄羅斯總統普廷，宣揚兩國情誼。會後傳出兩國加強能源關係，由俄羅斯加大對中國天然氣供應。即便如此，外媒指出，中國所進口的能源尚遠無法填補歐洲空缺。

俄國媒體「國際文傳電訊社」（Interfax）報導，習普會面後，能源巨擘「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom PJSC）執行長米勒宣布，與中國中石油公司達成具法律約束力的合作備忘錄，俄方將調升現行「西伯利亞力量」管線對中國的天然氣供應量，從每年380億立方公尺增至440億，並同意建設「西伯利亞力量二號」管線，從俄國最大天然氣儲量地區亞馬爾，取道蒙古向中國供應每年500億立方公尺天然氣。

米勒表示，西伯利亞力量二號將是全球最大及資本最密集的天然氣計畫，且由於管線建設的距離和地形等因素，向中國提供的天然氣價格會低於歐洲。

「路透」指出，因烏俄戰爭制裁失去歐洲大片市場的俄羅斯，尋求擴展與中國的能源合作關係。不過，中國的天然氣進口量尚遠無法填補歐洲空缺。俄羅斯在2018至19年度向歐洲供應的天然氣達到1770億立方公尺；目前歐洲的俄國天然氣進口量從21年的45％大幅削減至18％，石油也從30％減至3％。依照歐盟計畫，將於27年徹底切斷俄羅斯能源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財