買不買三商壽 ？凱基金總經理楊文鈞這麼說

凱基金控今（2）日舉辦法人說明會，由集團團隊共同說明2025第2季財務表現及策略報告。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕三商壽（2867）正在尋找潛在買家，傳出有意擴大壽險版圖的中信金（2891）進入議約階段，對於是否擔心中信金旗下台壽若併購三商美邦人壽，將大幅超越凱基人壽？凱基金總經理楊文鈞表示，凱基金的併購不會只為了「量」的目的，必須達到「1加1大於2」的綜效才會去買，市佔率不是最主要的考量。

楊文鈞說，如果他是投資人，要買一家好的保險公司，評估的重點應該是他的投報率、CSM、保單的利潤、資產品質、資本適足率等，市佔率是最後考量，如果為了市佔率，其他的綜合條件反而都變差，就要慎重考慮。

請繼續往下閱讀...

楊文鈞強調，對於是否併購，要問「買的目的是什麼」？是為了要壯大平台、增加分行，或是為了執照、業務單位，還是人才？楊文鈞不願為凱基金是否評估過三商壽明確回應，但強調凱基金的併購不是為了市佔率的考量，凱基金的思考方向，是希望獲得那家公司擁有的因素，可以達到「1加1大於2」的綜效，能達到這樣的綜效，才有可能從策略性、綜效性的考量來進行。

對於中信金子公司台壽若併購三商壽，不論在FYP、資產都將一舉超越凱基人壽，凱基金是否擔心？楊文鈞認為，凱基人壽今年FYP年成長5成，自體成長就很不錯，今年如果不是台幣對美元升值那麼快，他對旗下各子公司的經營績效表現，無論是投資面、產品面都很滿意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法