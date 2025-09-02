晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

買不買三商壽 ？凱基金總經理楊文鈞這麼說

2025/09/02 21:04

凱基金控今（2）日舉辦法人說明會，由集團團隊共同說明2025第2季財務表現及策略報告。（業者提供）凱基金控今（2）日舉辦法人說明會，由集團團隊共同說明2025第2季財務表現及策略報告。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕三商壽（2867）正在尋找潛在買家，傳出有意擴大壽險版圖的中信金（2891）進入議約階段，對於是否擔心中信金旗下台壽若併購三商美邦人壽，將大幅超越凱基人壽？凱基金總經理楊文鈞表示，凱基金的併購不會只為了「量」的目的，必須達到「1加1大於2」的綜效才會去買，市佔率不是最主要的考量。

楊文鈞說，如果他是投資人，要買一家好的保險公司，評估的重點應該是他的投報率、CSM、保單的利潤、資產品質、資本適足率等，市佔率是最後考量，如果為了市佔率，其他的綜合條件反而都變差，就要慎重考慮。

楊文鈞強調，對於是否併購，要問「買的目的是什麼」？是為了要壯大平台、增加分行，或是為了執照、業務單位，還是人才？楊文鈞不願為凱基金是否評估過三商壽明確回應，但強調凱基金的併購不是為了市佔率的考量，凱基金的思考方向，是希望獲得那家公司擁有的因素，可以達到「1加1大於2」的綜效，能達到這樣的綜效，才有可能從策略性、綜效性的考量來進行。

對於中信金子公司台壽若併購三商壽，不論在FYP、資產都將一舉超越凱基人壽，凱基金是否擔心？楊文鈞認為，凱基人壽今年FYP年成長5成，自體成長就很不錯，今年如果不是台幣對美元升值那麼快，他對旗下各子公司的經營績效表現，無論是投資面、產品面都很滿意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財