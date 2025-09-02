和碩專注科技與永續 聚焦AI與ESG雙軌並進

和碩共同執行長鄭光志（左起）、鄧國彥帶領集團透過創意回收計畫落實企業社會責任。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩聯合科技（4938）持續展現「科技與永續並進」的雙軌策略，一方面在高效能運算市場推出新一代AI伺服器平台，另一方面則透過創意回收計畫落實企業社會責任（CSR），同時展現技術實力與人文關懷。

和碩表示，公司推出兩款伺服器平台 AS205-2T1 與 AS400-2A1，搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，並結合最新CPU與高速網路技術，鎖定多模態AI推論、物理AI、科學運算、數位分身模擬與媒體製作等應用。新品基於 NVIDIA MGX 參考設計，確保標準化部署，並可降低企業IT整合的複雜度。和碩同時規劃將此系列產品導入自身製造與營運系統，用於提升生產效率與永續管理，強化AI伺服器布局。

在永續發展上，和碩啟動 「廢材重生，創意無限」 計畫，將桃園廠區大量廢棄木棧板重新設計成環保色鉛筆，捐贈至花蓮偏鄉小學，並透過公益社團協助孩子完成繪畫活動。此舉不僅減少近 1000公斤廢棄物碳排放，也在孩子的日常學習中融入環境教育，讓廢棄資源轉化為承載希望的禮物。

該計畫進一步延伸至其他材料，包括作業員淘汰下來的防靜電衣與工作褲，經由工業設計團隊再製成文具袋、托特包等日用品，兼具實用與設計感。和碩藉由回收再利用，讓永續設計從工廠內部走進生活場景，落實環境保護、教育支持與社會責任的交織目標。

和碩強調，未來將持續深化AI伺服器技術應用，並推廣創新企業社會責任（CSR）計畫，讓科技創新與永續價值相互呼應，為企業營運注入長遠動能。

