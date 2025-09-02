台股主力先鋒！40至60歲中壯年當沖金額占比53.1％

晴時多雲

2025/09/02 20:54

台灣證券交易所與櫃買中心統計，今（2025）年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能。（資料照）台灣證券交易所與櫃買中心統計，今（2025）年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣證券交易所與櫃買中心統計，今（2025）年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能；其中，永豐金證券今（2）日首次揭露同期當沖用戶態樣，發現40至60歲用戶當沖交易金額占全體自然人當沖交易金額比重高達53.11%、為當沖主力先鋒；30歲以下占比最少，顯示年輕人仍處於學習階段，操作相對保守。

台股今日一度跌破失守2萬4000點大關，後來，大盤跌勢收斂，終場收在24016.78點，下跌54.95點。

券商表示，當沖降稅延長至2027年底，市場流動性也明顯升溫；當沖降稅措施原本是去年底到期，不過，立法院去年12月31日三讀修正通過證券交易稅條例，將當沖降稅延長期限3年到2027年12月31日止，優惠稅率維持千分之1.5。

不過，若從歷年趨勢來看，永豐金證券指出，30歲以下年輕當沖用戶正在快速崛起，當沖交易金額占比從2021年至今年8月底，4年8個月時間增加逾1倍，是所有年齡層中增幅最多。

永豐金證券指出，觀察年輕用戶，在2022年與2023年大舉進場，當沖交易占比快速增加，2024年起成長率逐漸走緩，可能反映2023年法定開戶年齡下修，與2024年市場成熟或操作更謹慎有關。

