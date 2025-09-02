晴時多雲

兒時存款變金礦！她靠「當保母」闖出服裝帝國 曝創業心路

2025/09/02 20:27

Sara Fowler靠著自幼擔任保母賺的零用錢成功創業，成立自己的服裝品牌。（翻攝自網路）Sara Fowler靠著自幼擔任保母賺的零用錢成功創業，成立自己的服裝品牌。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從小開始存下的收入，竟成為創業的第一桶金。美國一名女子從中學開始擔任保母賺零用錢，一直到大學畢業，多年來靠保母工作存下3萬美元（約新台幣92萬元），她用這筆錢成立自己的服裝品牌，在去年銷售而就達到110萬美元（約新台幣3366萬元）。積少成多的童年存款善加運用，完全可能成為創業成功的起點，也凸顯早期積累與長期規劃的重要性。

《商業內幕》報導，美國西雅圖創業家Sara Fowler自幼就展現創業思維，童年時曾向鄰居賣石頭。因為喜歡孩子，Sara Fowler自中學起開始當保母，一直到大學畢業，她將積蓄視為未來創業資金。由於父母分別經營自己的事業，也影響她立志創業，最終存下約3萬美元的收入。

大學畢業後，Sara Fowler在嬰兒服品牌工作，發現市場上缺少針對小女孩從嬰兒服過渡到青少年服裝的品牌。於是，她在28歲時動用當保母的存款2.5萬美元（約新台幣77萬元）註冊公司，並推出第一系列產品。這筆積蓄讓她的公司Pleat Collection從創立之初就獲利，也奠定了品牌的穩健基礎。

靠著這筆保母存款打下的基礎，公司從創立以來一直獲利，現在由Sara Fowler與丈夫共同掌控，公司去年銷售額達110萬美元，今年預計增長30%，儘管公司做到一定規模，Sara Fowler因非常節省與謹慎花錢，訂單全由自己和丈夫處理。

她未來將適度擴編人力，以應付持續成長的訂單，也希望透過自己的創業經驗，讓兒子了解努力與自立的重要性，延續父母對她的信念「只要下定決心，任何人都能創造自己的可能。」

