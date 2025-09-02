台幣升值亂流 凱基金獲利承壓 總經理點出下個挑戰

凱基金控今（2）日舉辦法人說明會，由集團團隊共同說明2025第2季財務表現及策略報告。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到台幣大幅升值的影響，拖累金控上半年獲利表現，凱基金（2883）上半年稅後淨利54.7億元，EPS0.29元。對於美國關稅是否對國內產業造成衝擊，進而影響金融業？凱基金控總經理楊文鈞指出，根據他的觀察，國內中大型企業的生產基地已區域化，較有能力調整產品生產地，反倒是對於利率的走向，他認為就算美國今年不降息，明年還是會降，提醒應該要先做好準備。

凱基金控今（2）日舉辦法人說明會，由集團團隊共同說明2025第2季財務表現及策略報告。針對上半年獲利表現，總經理楊文鈞坦言，上半年新台幣罕見的暴力升值，對金融業帶來極大挑戰，若扣除匯率因素，與去年同期相較，除了證券持平，其他子公司都有明顯成長。

請繼續往下閱讀...

法人關注美國關稅對目前銀行法金客戶，是否帶來影響，凱基銀總經理林素真指出，根據近期觀察，大型企業的財務結構與帳上現金相對較為穩定，至於凱基銀客戶中，屬於傳統產業及輸美比重超過3成的企業，在凱基銀的信用曝險金額約49億元，僅佔法金授信比重的1%，相對風險可控，但對於這些受影響的客戶，將持續監測這些企業的財務結構與帳上現金，是否有需要幫助的地方。

楊文鈞會後則以自身擔任多家企業獨董的經驗指出，台灣的企業在全球佈局均有妥善規劃，此外，台灣很多企業的產品，可取代性極低，即使未來日韓的關稅較低，但更換供應商短期成本很高，再加上台幣回貶，可以抵銷一些影響，因此他對大多數的台灣企業展望樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法