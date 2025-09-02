美國關稅重災區 彰化縣水五金協會證實已出現「做4休3」

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈證實，目前業界已出現「做4休3」。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國關稅重創台灣水五金產業，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈今天（2日）證實，目前業界已出現「做4休3」，今年中秋連假與雙十連假只相隔3天，已有工廠在討論要不要直接放假一星期，業界目前想法就是「撐過10月再說」。

昨天才上任的經濟部長龔明鑫，今天就到彰化縣與水五金業界座談。張家烈說，台灣傳統不會斷，但是面對美國關稅挑戰，台灣要搶美國以外的多元市場，但台灣水五金主要對手的中國與越南，也是同樣的盤算，由於台灣以高階產品為主，這反而是反攻美國的好時機。

張家烈說，目前台灣水五金最大的問題還是接單，對業者來說，比美國關稅更重要的是匯率的穩定。對台灣水五金來說，紐西蘭、澳洲、加拿大與中東，也是高階水五金的市場，只有匯率更穩定，對接單更有幫助。

張家烈說，先前台灣水五金已趕單消化訂單3個月了，目前確實出現有工廠「做4休3」，還有業者在討論，要不要乾脆10月連放一星期，也就是把中秋連假與雙十連假之間的3天也連在一起來放假。他指出，希望美國關稅趕快談一談，也加速鹿港水五金田園特區計畫推動，很多業界現在的想法，就是「撐過10月再說」，希望關稅及早敲定，匯率能夠穩定。

