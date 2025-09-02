外銀在台分行 去年賺201億元 至少創4年新高

外銀在台分行今年上半年獲利大幅成長，較去年同期增逾43％。圖為金管會銀行局主秘張嘉魁（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會最新統計，本國銀行在台分行的去年單年稅前損益為201億元，至少是四年（自2021年以來）最高金額；若檢視今年度表現，外銀分行獲利更是節節攀升向上，今年1至6月，外銀在台分行稅前盈餘為130.47億元，較去年同期的90.81億元，大幅成長43.67%；換言之，外銀在台分行今年獲利表現，有望再寫新高。

統計顯示，目前共有28家外國銀行在台設立分行，其中，亞太地區設有13家、歐洲地區9家、北美地區6家。

金管會今天公布外國銀行在台分行之最新獲利狀況。其中，若截至今年6月底，外銀在台分行資產總額達新臺幣3.89兆元、淨值1.52億元，較2024年底的3.51兆元及1.46億元，分別成長10.8%及3.63%；資產規模與淨值持續上升，且資產品質良好，逾放比率僅約0.001%。

「外國銀行在台分行之資產規模及獲利狀況，均持續穩定成長」。金管會銀行局主秘張嘉魁表示，今年1至6月，外銀在台分行稅前盈餘為130.47億元，較去年同期的90.81億元，大幅成長43.67%。

張嘉魁表示，外銀在台分行主要從事企業金融業務，提供包括企業貸款、貿易融資、海外業務協助或資訊服務等各類金融產品與服務。部分銀行亦積極配合亞洲資產管理中心政策，發展財富管理及財務顧問服務，滿足高資產客戶及跨國企業的多元需求。

金管會強調，將持續關注外銀在台分行的財務與業務狀況，督促其發展業務的同時，亦須健全財務結構及維持良好資產品質。同時，也鼓勵外國銀行進一步強化對本地市場的服務能量，提供更貼近臺灣需求的金融產品與服務，並與本國金融機構在資本市場、企業融資及永續金融等領域加強合作，共同推動臺灣金融市場的國際化與永續發展。

