晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普健康出狀況？美記者提6個緊迫問題 白宮要發「特別聲明」了

2025/09/02 19:28

一位著名美國記者就總統的健康狀況提出6個緊迫問題。（取自網路）一位著名美國記者就總統的健康狀況提出6個緊迫問題。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在人們對美國總統川普的健康狀況進行不斷猜測之際，一位著名美國記者就總統的健康狀況提出6個緊迫問題，同時他也表示自己不是陰謀論者。

《政治報》前編輯加勒特·格拉夫（Garett Graff）在他的部落格《末日場景》（Doomsday Scenario）中提出了有關川普健康狀況的6個關鍵問題。

1. 手部淤青：雖然白宮聲稱淤青是由於頻繁握手造成，但格拉夫聲稱有理由相信事情遠不止於此。「瘀青不僅限於他常用握手的手；這也是去年經常出現的現象」，他說道，白宮醫生肖恩·巴巴貝拉（Sean Barbabella）對此事的否認，更是引發了質疑。

2. 行為模式的改變：格拉夫表示，川普的行事模式改變了。這位以習慣性行為著稱的總統，其生活方式也改變了。他舉例，川普原本每個週末都會去自己的高爾夫度假村度假，但現在卻選擇在白宮度過一個超長的假日週末。格拉夫質疑，這是否是因為他的醫療團隊希望他靠近頂級醫療機構。此外，川普還被發現不戴領帶，這在坐在辦公桌前時很少見。

3. 川普說謊言的習慣：川普以赤裸裸的謊言和誇大其詞而聞名，他許多所謂的健康資訊都被誇大得可笑。格拉夫指出，就像很多事情一樣，川普會就一些事情撒謊，無論這些事情是否重要。他提到了川普在第一次總統任期內意外前往沃爾特·里德醫院就診，以及他在2020年淡化自己新冠疫情的嚴重性。

4. 能力下降：川普的語法和言語表達能力不如以前連貫清晰。格拉夫認為，他在會議上也常常顯得難以保持清醒。

5. 腳踝腫脹：川普的腳踝看起來腫脹，狀態不佳，手部也有瘀青。儘管白宮聲稱這是慢性靜脈​​功能不全（CVI），一種腿部靜脈問題，但格拉夫認為，白宮在多次詢問後才給出的解釋，暗示著如果沒有公眾壓力，白宮不會主動提前公佈有關川普健康狀況的新資訊或進展。

6. 類似拜登年紀大的因素：格拉夫指出，拜登曾因年事已高而被趕下台，但川普如今已成為史上最年長的就職者。就職典禮時，川普78歲220天，比拜登大4個月。

有關川普健康狀況的猜測中，白宮表示總統將於美國時間周二下午2點（台灣時間3日凌晨2點）在橢圓形辦公室宣布特別聲明和消息。

儘管白宮堅稱總統身體狀況良好，但各種猜測包括總統辭職、或將權力移交給副總統范斯的傳聞不斷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財