川普健康出狀況？美記者提6個緊迫問題 白宮要發「特別聲明」了

〔財經頻道／綜合報導〕在人們對美國總統川普的健康狀況進行不斷猜測之際，一位著名美國記者就總統的健康狀況提出6個緊迫問題，同時他也表示自己不是陰謀論者。

《政治報》前編輯加勒特·格拉夫（Garett Graff）在他的部落格《末日場景》（Doomsday Scenario）中提出了有關川普健康狀況的6個關鍵問題。

1. 手部淤青：雖然白宮聲稱淤青是由於頻繁握手造成，但格拉夫聲稱有理由相信事情遠不止於此。「瘀青不僅限於他常用握手的手；這也是去年經常出現的現象」，他說道，白宮醫生肖恩·巴巴貝拉（Sean Barbabella）對此事的否認，更是引發了質疑。

2. 行為模式的改變：格拉夫表示，川普的行事模式改變了。這位以習慣性行為著稱的總統，其生活方式也改變了。他舉例，川普原本每個週末都會去自己的高爾夫度假村度假，但現在卻選擇在白宮度過一個超長的假日週末。格拉夫質疑，這是否是因為他的醫療團隊希望他靠近頂級醫療機構。此外，川普還被發現不戴領帶，這在坐在辦公桌前時很少見。

3. 川普說謊言的習慣：川普以赤裸裸的謊言和誇大其詞而聞名，他許多所謂的健康資訊都被誇大得可笑。格拉夫指出，就像很多事情一樣，川普會就一些事情撒謊，無論這些事情是否重要。他提到了川普在第一次總統任期內意外前往沃爾特·里德醫院就診，以及他在2020年淡化自己新冠疫情的嚴重性。

4. 能力下降：川普的語法和言語表達能力不如以前連貫清晰。格拉夫認為，他在會議上也常常顯得難以保持清醒。

5. 腳踝腫脹：川普的腳踝看起來腫脹，狀態不佳，手部也有瘀青。儘管白宮聲稱這是慢性靜脈​​功能不全（CVI），一種腿部靜脈問題，但格拉夫認為，白宮在多次詢問後才給出的解釋，暗示著如果沒有公眾壓力，白宮不會主動提前公佈有關川普健康狀況的新資訊或進展。

6. 類似拜登年紀大的因素：格拉夫指出，拜登曾因年事已高而被趕下台，但川普如今已成為史上最年長的就職者。就職典禮時，川普78歲220天，比拜登大4個月。

有關川普健康狀況的猜測中，白宮表示總統將於美國時間周二下午2點（台灣時間3日凌晨2點）在橢圓形辦公室宣布特別聲明和消息。

儘管白宮堅稱總統身體狀況良好，但各種猜測包括總統辭職、或將權力移交給副總統范斯的傳聞不斷。

