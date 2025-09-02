晴時多雲

勞工失蹤保險怎麼辦？ 家屬可請領2類給付

2025/09/02 18:16

根據勞動部統計，今年前6月已有6名勞工失蹤，去（113）年則有7名（記者李靚慧攝）根據勞動部統計，今年前6月已有6名勞工失蹤，去（113）年則有7名（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕部分從事農林漁牧業的勞工，若在工作中遭遇事故，導致勞工失蹤，保險該如何處理？家屬可以領取哪些給付？勞動部提醒，勞工若在工作中失蹤，家屬可自行決定是否要繼投保勞保，但災保可直接退保，不影響請領災保的失蹤給付資格，即使勞保退保，未來也可請領勞保死亡給付。

根據勞動部統計，今年前6月已有6名勞工失蹤，去（113）年則有7名，這些在工作中遭遇意外而失蹤的勞工，可請領職災保險的「失蹤給付」，金額為月投保薪資的7成，直到生還、被宣告死亡，或失蹤滿1年為止，每3個月給付一次。

至於勞工原有的勞工保險，雖然因勞工失蹤未能繼續提供勞務，雇主是可以直接為勞工辦理退保，但為了維護勞工的權益，依據勞工保險條例第9條規定，家屬若願意繼續負擔保費，可依據失蹤時的投保薪資，繼續為失蹤勞工投保勞保，雇主不得拒絕，這樣若未來失蹤勞工獲救，其勞保年資才不致中斷。

不過，根據往例，失蹤者幸運獲救的案例可說微乎其微，勞動部指出，即使雇主在勞工失蹤後就將其勞保退保，待日後宣告確定死亡，只要在失蹤的當時勞保有效，仍可請領勞保死亡給付，給付金額是按退保當時的保險年資及平均月投保薪資計算。

勞動部也提醒，基於社會保險給付不重複保障的原則，遺屬若同時符合勞保、災保或國民年金保險死亡給付的請領資格，僅得擇一請領。

