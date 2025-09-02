晴時多雲

全福眼科新藥最快年底談成授權 攜手亞果生醫進軍國際

2025/09/02 18:06

全福宣布與亞果生醫攜手合作、進軍國際。圖為全福生技經營團隊，左二為董事長林羣。（記者陳永吉攝）全福宣布與亞果生醫攜手合作、進軍國際。圖為全福生技經營團隊，左二為董事長林羣。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕全福生技（6885）今日舉辦法說會，全福董事長林羣表示，旗下已有兩項產品正在洽談授權，最快年底就會有好消息；此外全福生技今日也宣布與亞果生醫（6748）簽署共同研發合作意向書，攜手再生醫學創新技術之應用開發。

林羣表示，公司旗下眼科新藥產品包括乾眼症新藥BRM421、神經營養性角膜炎新藥BRM424、青光眼新藥BRM411以及抗血管新生新劑型新藥BRM412，近期皆獲得關鍵性突破，其中BRM424正在美國與巴西進行臨床二期試驗中，預計年底可以完成收案，可能會是最快談成授權的標的。

此外BRM411具創新作用機制，可有效降眼壓並改善房水流出，目前亦已獲准衛福部核准進入第1/2b期臨床試驗，即將開始進行收案，也有可能在明年有授權的好消息。

至於BRM421乾眼症新藥是全福生技的核心產品，預計第四季啟動收案，全福亦規劃第四季同步向美國FDA申請臨床第三期試驗。

而與亞果生醫的合作，林羣表示將聚焦於再生醫學中的眼科與退化性關節炎領域，探索產品間的協同效益。亞果以「超臨界二氧化碳流體技術」為核心平台，開發出的再生醫材，包含角膜修復膜、軟骨修復材料等，可作為組織修復的支架，引導自體細胞生長，實現再生治療。全福生技則憑藉PDSP技術平台，開發出具細胞再生能力的胜肽新藥，已在眼表疾病及罕見疾病治療中展現突破性成果。雙方技術優勢互補，將有望打造出兼具藥物治療與再生醫材應用的創新解決方案，加速進軍國際市場。

