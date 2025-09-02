全球僅26輛 保時捷911改裝車F-26更強勢

保時捷知名改裝廠Gunther Werks發布全新改裝車型F-26，全球僅限量生產26輛。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕保時捷知名改裝廠Gunther Werks在2025年蒙特雷汽車週發布全新改裝車型F-26。這款車型基於風冷保時捷911打造，僅限量生產26輛。

雖然Gunther Werks以基於風冷911進行改裝而聞名，但F-26的概念與之前的車型截然不同。設計靈感源自保時捷936賽車和傾斜車頭的911量產車型，並融入了戰鬥機的空氣動力學造型。它融合了現代高性能汽車的元素，同時保留了經典911的輪廓。

F-26 的主要特點在於其動力系統。它搭載一台4.0升風冷水平對臥六缸雙渦輪增壓發動機，該發動機由F-26與Ross Sports Racing 合作開發，最大輸出功率為1000馬力，最大扭矩為1017牛頓米。冷卻方面，它採用源自賽車的扁平風扇。據稱，這種風扇比典型的垂直風扇具有更高的冷卻效率，從而能夠實現穩定的高功率輸出。

此外，它還配備了碳纖維進氣箱、全新設計的中冷器、內置於進氣系統的洩壓閥，引擎周圍的系統也經過了特別設計。變速箱僅有6速手排變速箱，並搭配了驅動後輪的限滑差速器（LSD）。這是一種不依賴電子控制、優先考慮駕駛者操作的配置。

