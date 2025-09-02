晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球僅26輛 保時捷911改裝車F-26更強勢

2025/09/02 17:29

保時捷知名改裝廠Gunther Werks發布全新改裝車型F-26，全球僅限量生產26輛。（取自網路）保時捷知名改裝廠Gunther Werks發布全新改裝車型F-26，全球僅限量生產26輛。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕保時捷知名改裝廠Gunther Werks在2025年蒙特雷汽車週發布全新改裝車型F-26。這款車型基於風冷保時捷911打造，僅限量生產26輛。

雖然Gunther Werks以基於風冷911進行改裝而聞名，但F-26的概念與之前的車型截然不同。設計靈感源自保時捷936賽車和傾斜車頭的911量產車型，並融入了戰鬥機的空氣動力學造型。它融合了現代高性能汽車的元素，同時保留了經典911的輪廓。

F-26 的主要特點在於其動力系統。它搭載一台4.0升風冷水平對臥六缸雙渦輪增壓發動機，該發動機由F-26與Ross Sports Racing 合作開發，最大輸出功率為1000馬力，最大扭矩為1017牛頓米。冷卻方面，它採用源自賽車的扁平風扇。據稱，這種風扇比典型的垂直風扇具有更高的冷卻效率，從而能夠實現穩定的高功率輸出。

此外，它還配備了碳纖維進氣箱、全新設計的中冷器、內置於進氣系統的洩壓閥，引擎周圍的系統也經過了特別設計。變速箱僅有6速手排變速箱，並搭配了驅動後輪的限滑差速器（LSD）。這是一種不依賴電子控制、優先考慮駕駛者操作的配置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財