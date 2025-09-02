晴時多雲

東京威力本社觸刑事責任 ？ 是否善盡監督之責為重點

2025/09/02 15:25

台積電爆發2奈米技術外洩案，高檢署偵結起訴，昨進行移審，合議庭裁定陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）3嫌羈押禁見3個月。（資料照，記者羅沛德攝）台積電爆發2奈米技術外洩案，高檢署偵結起訴，昨進行移審，合議庭裁定陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）3嫌羈押禁見3個月。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者王定傳／新北報導〕東京威力科創公司行銷及產品經理陳力銘涉竊取台積電機密，智慧財產及商業法院昨裁定陳羈押禁見3個月，理由包含檢方尚在調查是否有法人或自然人涉案；據了解，依國安法及營業秘密法規定，受僱人因執行業務而觸犯「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用、意圖域外使用而竊取營業秘密」等罪，可對法人或自然人等科處罰金，但有「盡力為防止行為」不在此限，也就是說，東京威力公司是否善盡監督、防止之責成關鍵。

依國安法規定，法人代表人、非法人團體的管理人或代表人、法人、非法人團體或自然人代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」等罪，除處罰其行為人外，也可對法人、非法人團體、自然人科以罰金；但法人代表人、非法人團體的管理人或代表人、自然人對犯罪的發生，已盡力為防止行為者，不在此限。

營業秘密法同樣也規定，法人代表人、法人或自然人代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯「竊取營業秘密、意圖域外使用而竊取營業秘密」罪，除處罰其行為人外，也可對法人、自然人科以罰金；但法人代表人或自然人對於犯罪的發生，已盡力為防止行為者，也不在此限。

檢調調查，陳力銘是東京威力的受僱人，從2023年8月起至今年5月，找上過往台積電同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍「Security B或C」製程或實驗結果等機密，事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

檢方上週分別依「意圖域外使用而竊取營業秘密、竊取營業秘密、國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」3罪起訴陳嫌，並求刑14年，另分案調查「是否有法人及自然人涉有相關刑事責任」，也就是說，東京威力是否對於犯罪的發生，是否有盡力為防止行為，成為是否涉刑事責任的重點。

