晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

你也這麼覺得嗎？麥當勞員工點名5項「賣得最差」產品1次看

2025/09/02 15:29

麥當勞員工點名麥香魚等5項產品，是得「賣得最差」產品。示意圖（法新社）麥當勞員工點名麥香魚等5項產品，是得「賣得最差」產品。示意圖（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕速食巨擘麥當勞薯條、大麥克漢堡等熱銷商品，每天吸引消費者上門點餐，然而，並非所有商品都能受到消費者青睞，通常賣不好的會被換掉，但也有意外的，外媒報導，根據麥當勞員工及線上論壇，熱巧克力、熱鬆餅等5項賣得最差的商品，仍留在菜單上陪襯賣得好的食品。

外媒報導，以下是員工與顧客公認麥當勞5項算是「壁花」的商品。

１、熱茶

不論怎麼看，熱茶在麥當勞菜單上都是最少人點的產品。2021年１家俄亥俄麥當勞店店長在TikTok（抖音海外版）貼視頻承認，自己一輩子沒賣出１杯熱茶，而且直到1個月前還不曉得菜單上有這貨色，結果視頻瘋傳。另位員工跟貼表示，隔天賣了１杯，但沒人曉得怎麼製作。

2、麥香魚

麥當勞1962年創造這項產品，是為了讓天主教徒四旬期保持吃麥當勞速食，麥香魚掛在菜單60多年了，但還是跟四旬期最有關，約占全年銷售量的25%。除了四旬期及天主教徒以外，就沒賣那麼好了，每年約賣出7500萬個，大約每天180萬個，聽來很多，但比起大麥克只算零頭。

３、楓糖水果燕麥粥

麥當勞2011年推出「更有益於健康」活動，這樣1杯全燕麥、蘋果丁、小紅莓摻葡萄乾，再加１勺奶油及紅糖的粥，熱量約320大卡。

麥當勞員工上Reddit表示，自己最多１週做1、2杯。有些顧客說，絕不是因為粥的口味不好，只是大多數人開進得來速車道並不想買它。早餐菜單上有培根及馬鈴薯餅，紙杯裝的燕麥粥根本競爭不過。

４、熱鬆餅

這項食品在麥當勞菜單上有幾十年了，但從沒大賣過。3塊鬆餅、1塊奶油加糖漿，在紙面上聽來還不錯，直到顧客發現原來是預製好、重新加熱，有些顧客描述像「嚼橡皮」。這道食品嘗起來沒那麼糟，只是可以忽略，菜單上有滿福堡、厚鬆餅堡及薯餅，顧客往往就跳過熱鬆餅了。

5、熱巧克力

一團生奶油底下有蒸氣牛奶及糖漿加巧克力，聽起來很窩心，但顧客喝了會發現，原來比較像「給成人的巧克力奶」，而非濃郁的可可亞。口味排行經常墊底，能逃過刪除而留在菜單，較大的原因在巧克力類多個選項，而非顧客真要點它。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財