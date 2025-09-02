你也這麼覺得嗎？麥當勞員工點名5項「賣得最差」產品1次看

麥當勞員工點名麥香魚等5項產品，是得「賣得最差」產品。示意圖（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕速食巨擘麥當勞薯條、大麥克漢堡等熱銷商品，每天吸引消費者上門點餐，然而，並非所有商品都能受到消費者青睞，通常賣不好的會被換掉，但也有意外的，外媒報導，根據麥當勞員工及線上論壇，熱巧克力、熱鬆餅等5項賣得最差的商品，仍留在菜單上陪襯賣得好的食品。

外媒報導，以下是員工與顧客公認麥當勞5項算是「壁花」的商品。

請繼續往下閱讀...

１、熱茶

不論怎麼看，熱茶在麥當勞菜單上都是最少人點的產品。2021年１家俄亥俄麥當勞店店長在TikTok（抖音海外版）貼視頻承認，自己一輩子沒賣出１杯熱茶，而且直到1個月前還不曉得菜單上有這貨色，結果視頻瘋傳。另位員工跟貼表示，隔天賣了１杯，但沒人曉得怎麼製作。

2、麥香魚

麥當勞1962年創造這項產品，是為了讓天主教徒四旬期保持吃麥當勞速食，麥香魚掛在菜單60多年了，但還是跟四旬期最有關，約占全年銷售量的25%。除了四旬期及天主教徒以外，就沒賣那麼好了，每年約賣出7500萬個，大約每天180萬個，聽來很多，但比起大麥克只算零頭。

３、楓糖水果燕麥粥

麥當勞2011年推出「更有益於健康」活動，這樣1杯全燕麥、蘋果丁、小紅莓摻葡萄乾，再加１勺奶油及紅糖的粥，熱量約320大卡。

麥當勞員工上Reddit表示，自己最多１週做1、2杯。有些顧客說，絕不是因為粥的口味不好，只是大多數人開進得來速車道並不想買它。早餐菜單上有培根及馬鈴薯餅，紙杯裝的燕麥粥根本競爭不過。

４、熱鬆餅

這項食品在麥當勞菜單上有幾十年了，但從沒大賣過。3塊鬆餅、1塊奶油加糖漿，在紙面上聽來還不錯，直到顧客發現原來是預製好、重新加熱，有些顧客描述像「嚼橡皮」。這道食品嘗起來沒那麼糟，只是可以忽略，菜單上有滿福堡、厚鬆餅堡及薯餅，顧客往往就跳過熱鬆餅了。

5、熱巧克力

一團生奶油底下有蒸氣牛奶及糖漿加巧克力，聽起來很窩心，但顧客喝了會發現，原來比較像「給成人的巧克力奶」，而非濃郁的可可亞。口味排行經常墊底，能逃過刪除而留在菜單，較大的原因在巧克力類多個選項，而非顧客真要點它。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法