美國夢破滅！民調：美國人不再相信認真工作可帶來經濟效益

2025/09/02 15:05

美國經濟指標與人民前景存在著「脫節」的問題，是亟待總統川普解決的現況。（法新社）美國經濟指標與人民前景存在著「脫節」的問題，是亟待總統川普解決的現況。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》與芝加哥大學NORC公共事務研究中心共同進行的民調顯示，美國正成為一個經濟悲觀主義盛行的國家。儘管傳統經濟指標顯示經濟穩健，但大多數美國人仍感到生活成本高漲、住房難以負擔，下一代的前景也令人擔憂，不再相信辛勤工作能創造經濟收益。

民調顯示，認為自己有很大機會改善生活水準的受訪者比例降至25％，創下自1987年有調查以來的最低紀錄。超過4分之3的受訪者表示，他們對下一代的生活會比自己更好缺乏信心。近70％的人表示，他們認為「美國夢」（只要努力工作，就能出人頭地）已不再成立，或者從未成立過，這個比例創下近15年來最高水準。

在調查中，共和黨人不像民主黨人那麼悲觀，這反映出目前掌權的共和黨對經濟看法更為樂觀。一項綜合6個民調問題的指數發現，55％的共和黨人和90％的民主黨人對自身及子女的前景持負面看法。

這種不滿情緒跨越不同人口族群。在上述綜合問題中，絕大多數男性和女性都持悲觀態度。年輕人和老年人、擁有和未擁有大學學位的人、家庭收入超過10萬美元（約300萬台幣）和低於 10萬美元的受訪者也持同樣的看法。

不過，該民調發現，人們對當前經濟的看法有所好轉。約44％的人認為經濟狀況極好或良好，高於1年前的38％，但認為目前經濟狀況不好或糟糕的受訪者仍多達56％。

許多受訪者表示，即使他們目前財務狀況充裕或穩定，他們仍感到經濟脆弱。在世代傳遞中，大多數人表示，上一代人買房、創業或成為全職父母比就業更容易，同時大多數人也表示，他們對下一代能否買房或為退休儲蓄充足資金缺乏信心。

這種傳統經濟指標與國家人民前景間「脫節」的問題，正是亟待總統川普解決的現況。

該民調於7月10日至23日進行，共1527名成年人參與，除了42人透過電話訪問外，其餘受訪者均在線上完成調查。調查誤差幅度為正負3.4％。

