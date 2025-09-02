「一個要退、一個要留」中鋼2大工會對中鋼投資台智電各執一詞

中鋼集團工會今早到中鋼總部抗議。（取自工會臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕泛官股售電平台「台智電」前總經理鄭亦麟因捲入綠電弊案，遭｢中鋼集團工會」抗議，要求持股僅12.5%的中鋼公司退出台智電，但「中鋼企業工會」也發出聲明，強調中鋼投資台智電取得綠電，是中鋼中長期減碳路徑規劃之一，不容許中鋼公司無替代方案就貿然退出台智電。

中鋼企業工會表示，鄭亦麟擔任綠能科技產業推動中心副執行長期間，因涉嫌不法而遭檢調單位調查聲請羈押時，中鋼企業工會即要求中鋼公司在台智電董事會，表達解任鄭亦麟總經理職務訴求，並應徹查鄭亦麟在台智電職務時有無不法情事；台智電也於上月26日立即召開臨時董事會通過解任鄭亦麟職務，內部也啟動調查其經手業務。

中鋼企業工會強調，已長期監督中鋼公司在節能減碳與綠能議題上的作為，務必要兼顧員工權益，對中鋼公司參與台智電的要求設限，包括邀集產業龍頭企業入股以及取得國際信評等相關作為，以及設定投資上限12.5%等，經濟部與中鋼都有妥善因應作為。

目前台智電有14 家股東包含台灣中油、中華電信、中鋼、台灣高鐵、耀華玻璃、ITIC、日月光半導體、聯電、長春石化、東和鋼鐵、東元集團、中美晶、台達電、世界先進等知名企業，也取得惠譽國際信評 （Fitch Ratings） 評等結果，獲得長期發行人信用評等「A」及國內長期評等「AA+（twn）」的評級，展望穩定，以及獲標準普爾（S&P）給予「A-」國際長期信用評等及中華信評「twAA+」國內長期評等。

中鋼企業工會說明，投資台智電以取得綠電，是中鋼減碳路徑規劃之一，台灣離岸風電風場許多被科技業包場統購，入股台智電股東的企業都面臨風電取得不易的狀況，風電需求將透過台智電取得。

中鋼企業工會強調，若中鋼無替代方案就貿然退出台智電，放棄既有綠電布局，不僅會讓公司在減碳上舉步維艱，更可能在未來面臨龐大的碳費與國際碳關稅壓力。這不僅影響公司的永續經營，也將間接影響全體會員的就業與勞動權益，「絕不容許這種情況發生」。

中鋼企業工會理事長陳春生表示，中鋼企業工會與中鋼公司、政府部門之間的溝通與協商從未中斷；中鋼企業工會繼續堅定地扮演監督者的角色，確保中鋼在綠能轉型的道路上穩健前行，同時全力守護每一位會員的勞工權益。

「中鋼集團企業工會」（中鋼集團工會）於2011年5月1日成立，該工會屬關係企業工會，主要由中鋼關係企業員工組成，中鋼僅50餘名從業人員加入（約佔中鋼員工總數0.5%），相比全體中鋼員工皆加入，會員人數約1萬人的中鋼企業工會於1980年12月30日成立，兩個分別是截然不同的工會團體。

