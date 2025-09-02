晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「一個要退、一個要留」中鋼2大工會對中鋼投資台智電各執一詞

2025/09/02 14:43

中鋼集團工會今早到中鋼總部抗議。（取自工會臉書）中鋼集團工會今早到中鋼總部抗議。（取自工會臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕泛官股售電平台「台智電」前總經理鄭亦麟因捲入綠電弊案，遭｢中鋼集團工會」抗議，要求持股僅12.5%的中鋼公司退出台智電，但「中鋼企業工會」也發出聲明，強調中鋼投資台智電取得綠電，是中鋼中長期減碳路徑規劃之一，不容許中鋼公司無替代方案就貿然退出台智電。

中鋼企業工會表示，鄭亦麟擔任綠能科技產業推動中心副執行長期間，因涉嫌不法而遭檢調單位調查聲請羈押時，中鋼企業工會即要求中鋼公司在台智電董事會，表達解任鄭亦麟總經理職務訴求，並應徹查鄭亦麟在台智電職務時有無不法情事；台智電也於上月26日立即召開臨時董事會通過解任鄭亦麟職務，內部也啟動調查其經手業務。

中鋼企業工會強調，已長期監督中鋼公司在節能減碳與綠能議題上的作為，務必要兼顧員工權益，對中鋼公司參與台智電的要求設限，包括邀集產業龍頭企業入股以及取得國際信評等相關作為，以及設定投資上限12.5%等，經濟部與中鋼都有妥善因應作為。

目前台智電有14 家股東包含台灣中油、中華電信、中鋼、台灣高鐵、耀華玻璃、ITIC、日月光半導體、聯電、長春石化、東和鋼鐵、東元集團、中美晶、台達電、世界先進等知名企業，也取得惠譽國際信評 （Fitch Ratings） 評等結果，獲得長期發行人信用評等「A」及國內長期評等「AA+（twn）」的評級，展望穩定，以及獲標準普爾（S&P）給予「A-」國際長期信用評等及中華信評「twAA+」國內長期評等。

中鋼企業工會說明，投資台智電以取得綠電，是中鋼減碳路徑規劃之一，台灣離岸風電風場許多被科技業包場統購，入股台智電股東的企業都面臨風電取得不易的狀況，風電需求將透過台智電取得。

中鋼企業工會強調，若中鋼無替代方案就貿然退出台智電，放棄既有綠電布局，不僅會讓公司在減碳上舉步維艱，更可能在未來面臨龐大的碳費與國際碳關稅壓力。這不僅影響公司的永續經營，也將間接影響全體會員的就業與勞動權益，「絕不容許這種情況發生」。

中鋼企業工會理事長陳春生表示，中鋼企業工會與中鋼公司、政府部門之間的溝通與協商從未中斷；中鋼企業工會繼續堅定地扮演監督者的角色，確保中鋼在綠能轉型的道路上穩健前行，同時全力守護每一位會員的勞工權益。

「中鋼集團企業工會」（中鋼集團工會）於2011年5月1日成立，該工會屬關係企業工會，主要由中鋼關係企業員工組成，中鋼僅50餘名從業人員加入（約佔中鋼員工總數0.5%），相比全體中鋼員工皆加入，會員人數約1萬人的中鋼企業工會於1980年12月30日成立，兩個分別是截然不同的工會團體。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財