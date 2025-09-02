晴時多雲

砸600萬退休金！68歲翁蓋房與女兒同住 「因1疏忽」5年後超後悔

2025/09/02 19:12

日媒報導真實案例提醒，動用退休資金為家庭建屋時，更必須預先考慮數十年後的生活階段與關係變化。（示意圖，路透）日媒報導真實案例提醒，動用退休資金為家庭建屋時，更必須預先考慮數十年後的生活階段與關係變化。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕老一輩父母出資買房與下一代同住的案例並不少見，不過，現實中伴隨壓力與價值觀的衝突，不少人陷入無法回頭的後悔。日本一對老夫妻原本靠著豐厚退休金與年金，過著安穩的晚年生活，然而，因為聽信女兒的建議，老翁將3000萬日圓（約新台幣612萬元）退休資金投入，與女兒一家共同蓋房同住，本以為能安享天倫，卻因為「未先確認同住是否合適」，與女生一家生活習慣不同等因素，讓老夫妻在短短5年後悔莫及。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的高木義男（化名）在地方大型企業工作40餘年，65歲退休後，每月領去年金約24萬日圓（約新台幣4.9萬元）過活，與65歲的妻子美智子（化名）過著悠閒平靜的日子。

某天，住在同一城鎮公寓的女兒沙織帶著丈夫與2個孩子回到老家，開口提出請求「孩子們長大了，公寓太小了，想蓋房子，但資金不足。」由於高木夫婦的屋子也已經超過30年屋齡，正在考慮全面翻修，於是乾脆建房子同住的想法逐漸浮現。夫妻倆於是動念，將3000萬日圓（約新台幣612萬元）退休資金拿出當頭期款，其餘4000萬日圓（約新台幣816萬元）貸款由女兒夫婦負擔，全家搬入嶄新的「融合型」住宅。

起初，一家四代同堂熱鬧非凡，高木夫婦還替孫子照顧起居，生活看似充滿活力。他們廚房、客廳、浴室等設施幾乎完全共享，象徵一家人「親密無間」。然而，現實卻漸漸撕裂了美好想像。

女兒夫婦習慣晚睡晚起，與長輩生活作息相反；孫子的教養方式也引爆爭執。高木提醒孫子該早點休息，卻被女兒冷言回嗆「不要多管閒事」。家務分擔也失衡，接送孫子、準備餐食的重擔逐漸壓在高木夫婦身上。矛盾不斷累積，最終在一次「女兒一家未告知就出遊」後徹底引爆。

在蓋房同住5年後，高木夫妻終於達到忍耐極限。高木心想「繼續這樣生活下去，只會給我們兩個帶來壓力。總有一個人得搬出去，或是把房子賣掉。」老夫妻倆暗自諮詢房仲，盼能脫手住宅。然而，得到的答案卻是殘酷現實。這類「融合型」住宅市場買氣有限，就算出售，估價也僅約4000萬日圓，遠低於當初投入的金額，換言之，高木夫婦的3000萬老本幾乎血本無歸。既然無法拆分，也難以賣掉，最終他們只能選擇「隱忍繼續住下去」。

報導提醒，買房是人生最大開銷，尤其當父母動用退休資金為家庭建屋時，更必須預先考慮數十年後的生活階段與關係變化。本案例顯示，即便原本關係良好，因同住而反目成仇的情況並不少見。巨額資金一旦投入，往往難以回頭。若想「先確認同住是否合適」，理財規劃師建議，可先嘗試短期租屋、進行「試驗性同居」，再做決定。最終，應該從長遠視角規劃資金與生活，審慎考量，為家人找到最合適的居住方式。

