富智康整合車用HPC能量 揮軍歐洲最大車廠搶單

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下富智康揮軍歐洲最大國際車展「IAA Mobility 2025」，富智康副總經理郭文義今天表示，集團有能力提供符合市場趨勢的車載電子解決方案與一站式全方位服務，協助客戶加速產品導入與系統整合，邁向智慧移動新時代。

根據富智康計畫，本月9日至9月12日登展期間，將以「驅動智慧移動未來（Driving the Future of Smart Mobility）」為主軸，展出演進版高效能運算（HPC）平台、先進駕駛輔助系統（ADAS）、及車載資通訊控制單元（TCU）等多項解決方案，運用集團核心技術與整合能力，解鎖智慧移動蘊藏的無限潛力。

郭文義觀察，全球汽車產業正加速電子電氣化，傳統車廠面臨從機械主導轉向電子電機設計主導的挑戰。公司憑藉超過20年無線通訊與資通訊領域的深厚經驗，以及手機、物聯網產品設計、製造及軟硬體整合能力，協助傳統車廠跨越此轉型門檻。

因應車用軟體日益頻繁的功能更新與快速迭代需求，富智康演進版的高效能運算平台已整合車載資訊娛樂系統（IVI）與先進駕駛輔助系統（ADAS），並進行區域控制單元（ZCU）、電控架構（E/EA）設計優化，以達成全車零組件都可以進行軟體升級的目標，實現算力與記憶體集中化，並支援即時線上軟體下載更新（OTA），實現新一代軟體定義汽車（SDV）的解決方案。

因應汽車產業所面臨系統整合與軟體快速迭代的雙重挑戰，富智康擴大搶單能量，支援跨系統除錯（debug），以解決汽車電子控制單元之間不相容的問題，確保電子零組件協作與運行，也運用敏捷的軟體開發流程加速軟體發布，並藉由OTA部署能力即時進行軟體升級，確保駕駛人享有最新功能與最佳化體驗。

郭文義強調，未來公司將持續深化三大核心業務領域布局，拓展智慧製造、車載電子、設備與機器人版圖，並透過全球布局的彈性優勢及靈活生產策略，為全球客戶提供優質服務，創造卓越價值。

