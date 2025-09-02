對特斯拉信仰崩了？韓國散戶8月大砍200億元股票 轉入「這市場」

韓國投資者在8月拋售高達6.57億美元特斯拉股票，轉向追逐加密貨幣。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾被視為特斯拉 （TSLA-US）股價重要支撐力量的韓國散戶，近期對這家電動車巨頭的熱情正在迅速消退，並轉抱加密貨幣資產。根據最新數據顯示，韓國散戶在8月份淨拋售了高達6.57億美元（約新台幣201.3億元）的特斯拉股票，創下自2023年初以來最大的單月淨拋售紀錄。

此外，追蹤特斯拉股價的兩倍做多 ETF（TSLL-US），也同時出現了5.54億美元（約新台幣169.8億元）的單月資金淨流出，為自2024年初以來的最大流出規模。與此同時，韓國散戶淨買入了2.53億美元（約新台幣77.5億元）的BitMine Immersion Technologies Inc（BMNR-US）股票。

據報導，這家是以比特幣挖礦為主的公司，正積極轉型，將以太坊作為核心儲備資產，目前已成為全球第二大加密財庫。

根據韓國國際金融中心數據顯示，今年韓國個人投資者購買的美國大型科技股票數量從1月至4月期間的月均16.8億美元（約新台幣514.9億元）減少到7月的2.6億美元（約新台幣79.6億元）。截至8月，韓國已有超過1萬名加密貨幣投資者持有超過10億韓元（約新台幣2203.8萬元）的資產，全國活躍交易帳戶數為1086萬個、約佔全國人口的20%。

報導指出，韓國散戶以熱衷高風險、高波動性的投資而聞名，在過去幾年，一直是特斯拉股票需求端的重要力量。在新冠疫情期間，韓國個人投資人紛紛湧入特斯拉股票，總持股成長逾百倍、超過150億美元（約新台幣4599億元），這使得韓國散戶購買的金額，成為這家全球市值最大公司之一的關鍵股東。

在2022年8月，《彭博》依據韓國中央證券託管機構的數據計算，截至8月17日，韓國個人投資者持有特斯拉約1.6%的股權。數據顯示，這超過了他們在Alphabet、蘋果、微軟和英偉達的投資總額。

然而，隨著特斯拉面臨產品迭代遲緩、全球銷量下滑及市場競爭加劇等多重挑戰，其股價在今年已累計下跌約12%，在美國科技「七巨頭」中表現墊底，使得韓國散戶的信心受到動搖。

報導指出，雖然資金流出潮正在發生，但目前特斯拉仍是韓國散戶最青睞的外國股票、持有總值約219億美元（約新台幣6714.5億元），仍是遙遙領先排名第二的輝達（NVDA-US 和第三的帕蘭提爾科技（PLTR-US）。

