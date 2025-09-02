晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

對特斯拉信仰崩了？韓國散戶8月大砍200億元股票 轉入「這市場」

2025/09/02 13:40

韓國投資者在8月拋售高達6.57億美元特斯拉股票，轉向追逐加密貨幣。（路透）韓國投資者在8月拋售高達6.57億美元特斯拉股票，轉向追逐加密貨幣。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾被視為特斯拉 （TSLA-US）股價重要支撐力量的韓國散戶，近期對這家電動車巨頭的熱情正在迅速消退，並轉抱加密貨幣資產。根據最新數據顯示，韓國散戶在8月份淨拋售了高達6.57億美元（約新台幣201.3億元）的特斯拉股票，創下自2023年初以來最大的單月淨拋售紀錄。

此外，追蹤特斯拉股價的兩倍做多 ETF（TSLL-US），也同時出現了5.54億美元（約新台幣169.8億元）的單月資金淨流出，為自2024年初以來的最大流出規模。與此同時，韓國散戶淨買入了2.53億美元（約新台幣77.5億元）的BitMine Immersion Technologies Inc（BMNR-US）股票。

據報導，這家是以比特幣挖礦為主的公司，正積極轉型，將以太坊作為核心儲備資產，目前已成為全球第二大加密財庫。

根據韓國國際金融中心數據顯示，今年韓國個人投資者購買的美國大型科技股票數量從1月至4月期間的月均16.8億美元（約新台幣514.9億元）減少到7月的2.6億美元（約新台幣79.6億元）。截至8月，韓國已有超過1萬名加密貨幣投資者持有超過10億韓元（約新台幣2203.8萬元）的資產，全國活躍交易帳戶數為1086萬個、約佔全國人口的20%。

報導指出，韓國散戶以熱衷高風險、高波動性的投資而聞名，在過去幾年，一直是特斯拉股票需求端的重要力量。在新冠疫情期間，韓國個人投資人紛紛湧入特斯拉股票，總持股成長逾百倍、超過150億美元（約新台幣4599億元），這使得韓國散戶購買的金額，成為這家全球市值最大公司之一的關鍵股東。

在2022年8月，《彭博》依據韓國中央證券託管機構的數據計算，截至8月17日，韓國個人投資者持有特斯拉約1.6%的股權。數據顯示，這超過了他們在Alphabet、蘋果、微軟和英偉達的投資總額。

然而，隨著特斯拉面臨產品迭代遲緩、全球銷量下滑及市場競爭加劇等多重挑戰，其股價在今年已累計下跌約12%，在美國科技「七巨頭」中表現墊底，使得韓國散戶的信心受到動搖。

報導指出，雖然資金流出潮正在發生，但目前特斯拉仍是韓國散戶最青睞的外國股票、持有總值約219億美元（約新台幣6714.5億元），仍是遙遙領先排名第二的輝達（NVDA-US 和第三的帕蘭提爾科技（PLTR-US）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財