焦點股》英濟：買盤力挺觸漲停 創5個月波段新高

2025/09/02 11:39

英濟今日一度觸及漲停價60.8元，創5個月波段新高。（英濟提供）英濟今日一度觸及漲停價60.8元，創5個月波段新高。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠英濟（3294）旗下AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備今年小規模量產，加上AI眼鏡產業題材熱度延續，帶動買盤進場拉抬股價，英濟今日一度觸及漲停價60.8元，創5個月波段新高，截至上午11時30分暫報漲停價59.1元，漲幅6.87%，成交量8萬6004張。

英濟今年7月營收3.64億元、年減9%，不過，單月稅後淨利則為4000萬元，每股稅後盈餘0.304元，兩項數字皆較去年同期成長1倍，對比今年上半每股虧損1.03元，7月獲利相對亮眼。

根據資策會產業情報研究所（MIC）第2季發布的「AR眼鏡與VR裝置意向調查」，台灣市場有54%消費者對AR眼鏡有興趣，大幅超越不感興趣（15%），其中以18至25歲族群的感興趣比例（64%）最高。調查也顯示，台灣消費者對AR眼鏡結合AI抱持高度期待，有67%消費者抱持期待，不期待僅占7%。

市場認為，近年AR眼鏡受惠於AI技術的突破與加持，開啟更多互動應用的潛能，搭載的AI功能也更多元，例如問答、翻譯、識別與導航，而從廠商動態來看，AR眼鏡搭載AI已成為潮流，廠商家數在近2年有明顯上升趨勢，為台灣廠商帶來商機，特別是關鍵技術與零組件供應商。

