晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大研生醫申購狂吸46萬人 凍結市場726.9億元資金

2025/09/02 11:41

以開發保健品聞名的大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的股票公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市，申購結果反應熱烈，可申購張數僅6615張，吸引超過46萬人參與抽籤，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。（記者楊雅民攝）以開發保健品聞名的大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的股票公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市，申購結果反應熱烈，可申購張數僅6615張，吸引超過46萬人參與抽籤，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以開發保健品聞名的大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的股票公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市，申購結果反應熱烈，可申購張數僅6615張，吸引超過46萬人參與抽籤，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

大研生醫在8月28日至9月1日展開3天的申購日，每股承銷價為158元，公開承銷張數共6,615張，將於明（3）日公開抽籤，以1日興櫃收盤價299元計算，中籤戶潛在獲利14.1萬元，報酬率達89.2%，也因此吸引了46萬0071人熱烈參與申購。

大研生醫上半年營收達7.89億元，年增50.57%，稅後淨利1.43億元，年增4098.5%，每股盈餘2.4元，近5年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%。

大研生醫在電商保健食品銷售市場穩居第一，高濃度魚油更是市佔率龍頭，展現強勁競爭優勢，下半年更將迎來電商旺季，營收、獲利皆可望持續成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財