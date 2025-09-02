大研生醫申購狂吸46萬人 凍結市場726.9億元資金

以開發保健品聞名的大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的股票公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市，申購結果反應熱烈，可申購張數僅6615張，吸引超過46萬人參與抽籤，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以開發保健品聞名的大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的股票公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市，申購結果反應熱烈，可申購張數僅6615張，吸引超過46萬人參與抽籤，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

大研生醫在8月28日至9月1日展開3天的申購日，每股承銷價為158元，公開承銷張數共6,615張，將於明（3）日公開抽籤，以1日興櫃收盤價299元計算，中籤戶潛在獲利14.1萬元，報酬率達89.2%，也因此吸引了46萬0071人熱烈參與申購。

請繼續往下閱讀...

大研生醫上半年營收達7.89億元，年增50.57%，稅後淨利1.43億元，年增4098.5%，每股盈餘2.4元，近5年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%。

大研生醫在電商保健食品銷售市場穩居第一，高濃度魚油更是市佔率龍頭，展現強勁競爭優勢，下半年更將迎來電商旺季，營收、獲利皆可望持續成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法