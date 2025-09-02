晴時多雲

緯穎洪麗甯：區塊鏈支付延伸 製造業金流受惠

2025/09/02 11:17

洪麗甯今天出席FinTechOn 2025與AFA高峰會活動。（記者方韋傑攝）洪麗甯今天出席FinTechOn 2025與AFA高峰會活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗甯今日指出，區塊鏈與金融科技（Fintech）正加速滲透至企業端應用，尤其在跨境支付與供應鏈金融領域的發展，將對像緯穎這樣全球設廠、金流龐大的製造業帶來實質助益。她強調，金融科技的進展已從B2C延伸至B2B，「製造業也能直接受惠」。

洪麗甯今天出席FinTechOn 2025與AFA高峰會活動時表示，緯穎專注於伺服器設計與製造，包括AI伺服器、儲存設備與機櫃整合，長期與國際雲端服務大廠合作，累計支援超過700個資料中心專案。在整個金融科技生態系中，緯穎本質上是基礎運算力的提供者，同時也是複雜供應鏈的使用者，因此對相關技術的演進相當關注。

洪回顧，緯穎過去曾嘗試兩項與區塊鏈相關的專案，一是與雲端客戶合作，將零組件做到區塊鏈層級追蹤，以提升供應鏈透明度；另一則是與台灣新創合作供應商融資計畫。雖然最終未持續，但公司從中獲得不少經驗，並得以累積應用能力。近期更觀察到有愈來愈多金融機構採用區塊鏈技術，甚至有大型銀行開始利用穩定幣進行跨境交易，顯示應用正逐步成熟。

洪麗甯直言，對緯穎這類跨國營運的製造業來說，金流效率相當重要。傳統跨境交易必須透過銀行中介，不僅需耗時兩三天，還需支付手續費；若改用區塊鏈與穩定幣，轉帳可在數秒內完成，手續費也更低。「月底、季底結算時，資金能否即時到位會影響營運，這正是區塊鏈能解決的痛點。」

洪進一步提到，智能合約與數位金融平台的興起，有望提升交易透明度、效率與韌性，改變支付與交易的方式。對於製造業而言，龐大而複雜的供應鏈若能藉由這些工具提升敏捷度，將是重要轉型契機。不過，她也提醒，這樣的變革不可能由單一企業推動，需要整個生態系統協作。

洪麗甯說，緯穎已成立內部團隊專責研究區塊鏈與金融科技的發展，公司財務長也已投入觀察，「我們會密切關注，並持續探索可能的合作與應用。」她強調，金融科技帶來的轉型浪潮無法忽視，「從個人到企業，沒有人可以置身事外。」

