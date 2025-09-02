中鋼集團工會要求退出台智電 中鋼：非主導公司

中鋼企業工會先前赴經濟部抗議。（取自中鋼企業工會）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、前台智電總經理鄭亦麟捲入綠電弊案。中鋼集團企業工會今2日上午赴中鋼集團總部大樓前召開記者會，表達中鋼應退出台智電等5大訴求，對此中鋼公司也聲明強調，台智電非中鋼主導。

中鋼指出，台智電由14間公民營企業共同投資成立，中鋼持股僅佔台智電股權結構12.5%，其餘股東尚包括日月光、聯電、中華電信、東和鋼鐵等知名企業，並非只由中鋼單獨主導。



此外，中鋼投資台智電，考量公司綠電來源多元化策略的一環，也與中鋼實現「2030年減碳目標」及「2050年碳中和」的目標扣合。台智電所提供之綠電，可為中鋼綠色轉型提供長期穩定的綠電來源及減碳效益。

關於前鄭前總經理在過往任職公部門期間，涉嫌不法一事，台智電公司已於上月26日召開董事會，決議解任其職務。

中鋼說明，目前台智電的購電、售電合約，均經外部律師、會計師審閱，且為善盡股東監督職責，中鋼也已建議台智電啟動外部稽核程序，對內部作業進行完整且全面性的檢視，以確保全體股東利益。

