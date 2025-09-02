仲琦攜手美競立媒體 卡位DOCSIS 4.0

仲琦科技CODA60V產品為DOCSIS 4.0嵌入式多媒體終端適配器。（仲琦提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通設備廠仲琦科技（2419）旗下美國丹佛子公司（Hitron Technologies Americas），宣布與競立媒體（MediaCom）合作，在美國展開 DOCSIS 4.0 eMTA（嵌入式多媒體終端適配器） 的首次實地試驗。仲琦指出，雙方合作不僅是推動新世代寬頻技術的重要里程碑，也是搶先卡位 DOCSIS 4.0 的產業先機。

仲琦指出，這次試驗採用的產品為仲琦CODA60V，除了支援傳統語音服務，CODA60V還能提供對稱 Multi-Gigabit 高速連線，而實測結果顯示，速率最高接近10Gbps，成為ISP在導入DOCSIS 4.0 時的無縫升級方案，同時整合電信等級VoIP功能。

仲琦美國子公司總裁暨CTO Greg Fisher表示，很榮幸能與競立媒體合作，啟動美國首批 DOCSIS 4.0 eMTA試驗。

CODA60V與純數據版本CODA60已於2023年底同步推出。此平台支援8個OFDM（A）下行通道，與4個OFDMA上行通道，共12個OFDMA通道，能實現真正的Multi-Gigabit功能。內建語音整合，讓營運商在提升速度與穩定性的同時，仍可持續提供傳統語音服務。

競立媒體資深技術副總裁JR Walden指出，能成為最早在真實網路環境中測試DOCSIS 4.0 eMTA的公司之一，深感榮幸。

仲琦說，隨著寬頻需求持續快速成長，DOCSIS 4.0被視為在既有HFC（混合光纖同軸網路）基礎上，實現對稱 Multi-Gigabit 速度的關鍵技術。仲琦與競立的早期合作試驗，為未來部署DOCSIS 4.0奠定重要基礎，也進一步鞏固仲琦在寬頻創新領域的領導地位。

競立媒體為美國的第五大有線電視營運商，也是中西部和東南部等小型市場的主要Gigabit寬頻供應商。競立透過高密度的網路，為遍布22州、超過300萬戶的家庭與企業提供高速資料、影音、電話與行動服務。競立透過Mediacom Business為各種規模的商業與公部門客戶提供可擴充式寬頻解決方案，並以OnMedia品牌銷售廣告和製作服務。

