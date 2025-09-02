晴時多雲

焦點股》jpp-KY：8月營收不看淡 強勢走高

2025/09/02 10:58

jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕伺服器零組件、航太精密金屬件產品需求續旺，加上7月獲利亮麗，軍工股jpp-KY（5284）經寶精密今日股價開高震盪，早盤一度攻高298元、漲幅逾6%，截至10:23分，股價暫報295元，上漲16元，漲幅5.73%，成交量逾4000張。

jpp-KY7月合併營收達3.11億元，較6月成長3.5%、年增51.53%，創單月歷史新高，自結單月稅後盈餘0.72億元、年增3500%，每股稅後盈餘1.41元。

市場人士指出，jpp-KY 8月雖有歐洲航太事業公司放暑假，但因有併購新公司營收挹注，單月營收仍可維持高檔水準，而9月以後在歐洲公司工作天數恢復正常下，營收可望再創新高。

市場人士指出，jpp-KY除既有主力伺服器結構件穩定供貨外，BBU能源櫃等新產品亦將進入放量周期，同時推進歐洲航太供應鏈整合與維修改裝市場開拓，穩健邁向全年營收、獲利雙創高的營運目標。

