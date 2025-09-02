焦點股》義隆電：打入無人機市場 跳空漲停緊鎖

義隆電股價漲停。（義隆電提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕〕IC設計義隆電（2458）跨入無人機產業報佳音，並宣布量產出貨，義隆電在此利多激勵下，今日股價開盤跳空漲停，漲停價131元。

截至9:35分，義隆電股價緊鎖漲停，成交量約2180張，漲停委買張數逾5400張。

請繼續往下閱讀...

根據工研院資料顯示，全球無人機市場持續加速成長，目前無人機市場商用占比最大，估計約有300億美元的規模，預期至2030年會成長至500億美元。義隆電表示，成功量產的Mini LED Local Dimming區域調光顯示IC，憑藉領先業界的整合技術，不僅有效延長電池續航力，更能大幅提升色彩對比度與畫質，並節省功耗。即便在強烈戶外光源環境下，無人機依然能呈現高解析度與真實色彩的影像，藉以增強色彩表現，率先支援專業應用。

義隆電表示，深耕多年的AI邊緣運算技術成功開發完成新的應用領域，也就是目前最具市場前景的無人機領域，展現AI多元應用的強勁實力。此外，也持續進行AI邊緣運算更多元化的應用領域中，預期分階段展現開發成果。同時，具有更強大功能的第二代無人機產品，利用AI影像辨識模型結合 AI生成擴增訓練資料庫，成功導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，展現出產品差異化，這項開發案是義隆電結合中研院共同開發軍事無人機的應用，預期明年下半年量產出貨。

