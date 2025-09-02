晴時多雲

焦點股》金居：PCB大哥出關第1天 震盪逾12％

2025/09/02 09:36

金居董事長李思賢。（記者卓怡君攝）金居董事長李思賢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔廠金居（8358）今日解除分盤、從處置股票出關，氣勢再起，早盤買盤積極敲進，逼近漲停，由於熱度太高，一度延緩交易，又因股價漲幅快速收斂，瞬間趨跌暫緩撮合，高檔多空交戰激烈。

截至9:21分左右，金居股價上漲1.02%，暫報198元，成交量逾2.35萬張，盤中一度翻黑，震幅逾12%。

金居近期陸續調漲銅箔代工價，更全力鎖定高階調箔，金居近期已通知客戶，標準HTE與RTF銅箔市場供應大於需求，金居標準HTE與RTF於客戶轉型過程中，需求已大幅萎縮，且在製造成本上不具競爭優勢，導致生產規模喪失經濟效益。再加上台灣電力、人工與化學原物料成本持續上漲，即使調整售價仍處於負毛利狀態，基於產品組合優化與永續經營考量，金居決定終止LP310、LP410系列及RT311系列產品生命週期（EOL, End-of-life），目前已成功開發多種差異化銅箔系列，包括HG系列、SLD系列、RG系列、HVLP系等，並已廣泛導入高頻高速、AI伺服器、汽車電子及先進封裝應用。

