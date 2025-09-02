丹麥製藥巨頭降財測 丹麥同降經濟成長預期

減肥真競爭激烈，加上關稅衝擊，致使丹麥製藥巨頭諾和諾德調降財測，也導致丹麥大幅下調2025年經濟成長預測。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠旗下減肥藥熱銷，丹麥諾和諾德（Novo Nordisk ）股價狂飆，市值一度超越丹麥2022年GDP總值，重塑丹麥經濟。不過，近日因美國關稅衝擊，加上競爭對手禮來（Eli Lilly）的強力競爭，近期調降財測，卻連帶影響丹麥將2025年經濟成長預測，從3%下調至1.4%。

據報導，市場看法則比丹麥政府更悲觀，在5月份時認為，丹麥2025年經濟成長可能達 4.3%，但如今看法僅為0.9%。

《路透》報導，丹麥經濟部週五表示，因藥品巨頭諾和諾德前景轉弱，以及美國對丹麥商品加徵關稅，導致製藥產業在減重藥物市場的競爭壓力日益增加，已削弱了該產業的成長預期，因而下修今年的經濟成長預測。

據報導，諾和諾德今年第二次下調了全年銷售額和營業利潤預測。該公司目前在丹麥擁有約3萬4000 名員工，在過去5年裡，其員工總數幾乎翻了一番，現正面臨裁員。

去年，丹麥的經濟成長位居歐洲前列，部分原因是諾和諾德，該公司貢獻了丹麥就業成長的5分之1。除了製藥巨頭，航運集團馬士基（MAERSKb.CO）、啤酒製造商嘉士伯（CARLb.CO）、玩具製造商樂高及風力渦輪機製造商維斯塔斯（VWS.CO）也都是丹麥企業。

分析師指出，丹麥經濟以出口為導向，對全球情勢發展高度敏感，但得益於巨額儲蓄盈餘和穩健的公共財政。

