傳蘋果折疊iPhone將採屏下超音波指紋辨識？郭明錤：不太可能發生

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出蘋果（Apple）首款折疊iPhone可能導入高通的螢幕下指紋方案，以減少機身厚度。對此天風國際證券分析師郭明錤表示看法，認為蘋果折疊iPhone不大可能會採用螢幕下指紋辨識技術。

綜合媒體報導，郭明錤週一（9月1日）在社交平台X發文指出，他在6個月前已預測蘋果折疊iPhone將會採用側邊按鍵的Touch ID。目前有市場傳言折疊iPhone將會採用螢幕下方的超音波指紋辨識，依他的理解這不大可能會發生。

郭明錤還預期，中國立訊將是折疊iPhone的側邊按鍵Touch ID模組供應商。

關於蘋果折疊式iPhone的上市時程與解鎖技術，目前仍眾說紛紜，供應鏈消息與分析師看法也有所分歧。不過市場普遍認為，Touch ID將以全新形式回歸，有望成為新機的一大亮點。

