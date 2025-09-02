川普有意入股全球最大軍火商！ 外媒曝股東名單「華爾街最強陣容」

洛克希德馬丁為美國五大軍火商之首，股東結構主要為多家資產管理巨頭。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕繼英特爾之後，美國總統川普再拋出震撼言論，表示有意入股全球最大軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），而商務部長盧特尼克在接受《CNBC》專訪時更暗示，美國國防部正在研究此事，引發外界高度關注。

外媒指出，洛克希德馬丁為美國五大軍火商之首，股東名單可謂「華爾街最強陣容」，包括道富環球投資（State Street Global Advisors）持有3450萬股（14.8%）、先鋒集團2160萬股（9.3%）、貝萊德1250萬股（5.3%）、嘉信理財約780萬股（3.4%）、Geode Capital約490萬股（2.1%）、摩根士丹利約330萬股（1.4%）。

外媒指出，這些大型資產管理公司鞏固了股東結構的穩定性，部分對沖基金則在股價回檔時加碼，包括Gotham、Jane Street與Magnetar等，顯示市場仍看好洛克希德的長期投資價值。

分析師指出，洛克希德馬丁是美國國防的基石，以F-35戰機、飛彈防禦系統與太空技術聞名，數十年來成為美國及其盟國防務戰略的核心。雖然現金流穩定、地位領先，但由於成長放緩與成本上升，其股價在過去一年下跌近20%。

《Forbes》指出，長期以來，美國國防部屢遭承包商「價格黑箱」困擾，因武器系統缺乏透明的歷史定價資料，美政府往往在不對等的情況下被迫接受更高成本。更令人詬病的是，部分武器的「維修權」掌握在這些廠商手中。

以F-35為例，雖然戰機資金主要來自納稅人，但洛克希德·馬丁公司控制著維修飛機所需軟體的所有權，這使得他們能夠收取高額的維護費用，考量到F-35戰機幾乎一半時間在維修，這筆開銷並非小數。

據報導，美國國防部預算正逼近1兆美元（約新台幣30.67兆元），然而大型軍火商卻投入數十億美元回購股票以推升股價，而非擴充研發或生產，對整體國防實力幫助有限。因此，報導直言，美政府無需持有洛克希德股份，反而應加強監督，避免軍火巨頭藉由壟斷與不透明操作，推高軍備成本。

此外，外界也質疑，美政府若入股洛克希德，是否會引發利益衝突，包括監管官員是否能投資軍工股、退任官員是否可任職公司等，都存在灰色地帶。

對此，美國企業研究所高級研究員哈里森（Todd Harrison）表示，「美政府紓困一家快倒閉、但對國安至關重要的公司是一回事，但在一家營運健全的公司插乾股，這又是另一回事」。

