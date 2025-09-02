晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電與德國慕尼黑工業大學㩗手 設立AI晶片研發中心

2025/09/02 08:39

台積電與德國慕尼黑工業大學㩗手，設立AI晶片研發中心。（資料照）台積電與德國慕尼黑工業大學㩗手，設立AI晶片研發中心。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕德國巴伐利亞邦政府宣布與台積電合作，在慕尼黑工業大學設立AI晶片研發中心，全名為「慕尼黑高科技AI晶片先進技術中心」（MACHT-AI），由該校教授阿姆魯奇（Hussam Amrouch）主持，為慕尼黑工業大學與台積電開啟全新合作契機，並強化歐洲晶片設計能量，培育德國本土半導體人才。

今年5月間，台積電在歐洲技術論壇宣布，將在慕尼黑設立晶片設計中心，協助歐洲客戶開發應用於汽車、人工智慧與工業物聯網等領域的高效能晶片，預計今年第3季啟用。

經過3個多月的發展，慕尼黑的AI晶片研發中心果真成立，將由台積電提供相關技術支援，規劃專注開發高效能、可訂製的AI晶片，同時訓練學生與研究人員掌握包括鰭式場效電晶體（FinFET）在內的製程。

慕尼黑工業大學校長霍夫曼（Thomas Hofmann）指出，阿姆魯奇是該校在硬體設計領域的重要專家，新中心將進一步深化學校在FinFET製程與AI硬體設計領域的教學與研究，並為慕尼黑工業大學與台積電開啟全新合作契機。

當地媒體報導，AI晶片研發中心設置經費由巴伐利亞邦科學部與經濟部共同出資，總額約450萬歐元（約新台幣1.6億元）。

巴伐利亞邦科學部長布魯莫（Markus Blume）表示，感謝與台積電的合作，他們將能在全球最先進的晶片技術領域，培養在地人才。

巴伐利亞邦經濟部長艾萬格（Hubert Aiwanger）表示，歐洲目前在AI晶片設計領域仍面臨專業人才不足的挑戰，AI晶片研發中心有助於彌補德國半導體人才缺口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財