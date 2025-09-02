台積電與德國慕尼黑工業大學㩗手，設立AI晶片研發中心。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕德國巴伐利亞邦政府宣布與台積電合作，在慕尼黑工業大學設立AI晶片研發中心，全名為「慕尼黑高科技AI晶片先進技術中心」（MACHT-AI），由該校教授阿姆魯奇（Hussam Amrouch）主持，為慕尼黑工業大學與台積電開啟全新合作契機，並強化歐洲晶片設計能量，培育德國本土半導體人才。

今年5月間，台積電在歐洲技術論壇宣布，將在慕尼黑設立晶片設計中心，協助歐洲客戶開發應用於汽車、人工智慧與工業物聯網等領域的高效能晶片，預計今年第3季啟用。

請繼續往下閱讀...

經過3個多月的發展，慕尼黑的AI晶片研發中心果真成立，將由台積電提供相關技術支援，規劃專注開發高效能、可訂製的AI晶片，同時訓練學生與研究人員掌握包括鰭式場效電晶體（FinFET）在內的製程。

慕尼黑工業大學校長霍夫曼（Thomas Hofmann）指出，阿姆魯奇是該校在硬體設計領域的重要專家，新中心將進一步深化學校在FinFET製程與AI硬體設計領域的教學與研究，並為慕尼黑工業大學與台積電開啟全新合作契機。

當地媒體報導，AI晶片研發中心設置經費由巴伐利亞邦科學部與經濟部共同出資，總額約450萬歐元（約新台幣1.6億元）。

巴伐利亞邦科學部長布魯莫（Markus Blume）表示，感謝與台積電的合作，他們將能在全球最先進的晶片技術領域，培養在地人才。

巴伐利亞邦經濟部長艾萬格（Hubert Aiwanger）表示，歐洲目前在AI晶片設計領域仍面臨專業人才不足的挑戰，AI晶片研發中心有助於彌補德國半導體人才缺口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法