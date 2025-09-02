別再當盤子！好市多6種低價大包裝 未必划算

專家提醒，並非所有商品都適合大量囤貨，如鍋具組合、堅果、香料等6種好市多商品，建議消費者在下手前，應衡量實際需求，避免造成食材報廢與金錢浪費。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以低價大包裝聞名，走進賣場，常讓人忍不住「見價起意」，把各式商品通通放進購物車，然而，根據綜合資訊平台AOL報導，有專家提醒，並非所有商品都適合大量囤貨，如鍋具組合、堅果、香料等6種商品，建議消費者在下手前，應衡量實際需求，避免因「便宜、大量」的錯覺而囤積過多，反而造成食材報廢與金錢浪費。

外媒報導，根據熟悉好市多商品的編輯與世說新聞團隊近日實地走訪，以下6種好市多低價大包裝，未必划算，建議消費者「三思而後買」。

1、鍋具組合

1次買齊整套餐具看似划算，實則不必要。在好市多，記者發現160美元（約新台幣4896元）能買1套12件鍋具，平均每件約13.3美元（約新台幣407元），看似十分划算，不過，美食網Delish資深編輯Samantha MacAvoy指出，「好市多確實有些優惠，但你真的需要１次擁有3個醬汁鍋、2個平底鍋和1個大湯鍋嗎？」

2、烘焙材料

從2磅裝酵母到如同2歲孩童般大的糖袋，好市多應有盡有，但數量往往超出家庭需求。Delish數位美食製作人Camille Lowder指出，「除非你是開烘焙店，否則這些麵粉或發粉可能還沒用完就變質。」

3、部分零食或飲料組合包

許多組合包混合不同口味，但往往會有幾種口味無人問津。Lowder表示，「雖然看似划算，但那些家人都不喜歡的口味，只會越積越多。與其如此，不如在其他地方購買喜歡的單一口味。」

4、超大份冷凍食品

72片Eggo鬆餅聽起來誘人，但冰箱空間有限。冷凍食品不像乾貨可隨處存放，一旦塞不下，只能浪費。專家建議，若真想買，最好與朋友分裝。

5、堅果

雖然好市多的堅果價格優惠，但有隱憂。Hearst雜誌內容策略總監Rachel Crocetti指出，堅果在室溫下很快會變質。除非特別愛吃堅果，或家中有大量冷凍庫空間，否則難以在變壞前消耗完。

6、香料

香料價格不低，大包裝更具吸引力。然而，香料保存期限比多數人想像得短。MacAvoy分享經驗，「除非經常為10人以上家庭下廚，否則香料通常早在用完前，就失去風味。曾有1罐好市多肉桂粉放好幾年，最後只剩下灰塵味。」

