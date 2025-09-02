力挺川普撤換庫克！貝森特稱Fed應保持獨立 但犯了很多錯誤

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕力挺美國總統川普撤換Fed理事庫克（Lisa Cook），路透報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一受訪時表示，聯準會應該保持獨立性，但卻「犯下很多錯誤」，並為川普撤換庫克的決定辯護他強調，若抵押貸款詐欺指控屬實，庫克應該下台，另他也敦促參議院盡快確認白宮經濟顧問委員會主席史蒂芬米蘭擔任臨時職務，接替8月1日辭職的阿德里安娜庫格勒。

貝森特指出：「Fed確實是獨立的，但這不代表它沒有犯錯。」當被問及撤換庫克是否意在讓川普掌控理事會多數時，貝森特反駁稱，這是「替Fed做它該做的事」。

針對外界憂慮此舉擾亂市場，貝森特回應稱，標普500指數創新高，債券殖利率也很正常，所以市場根本沒受影響。他並批評庫克從未否認抵押貸款爭議，只強調總統無權開除她，「這是兩件完全不同的事」。

