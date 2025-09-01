晴時多雲

財經 > 國際財經

印度對美高關稅擬降至0％？川普：為時已晚

2025/09/01 23:47

川普上月對印度課徵50%關稅。（路透）川普上月對印度課徵50%關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在印度與中國、俄羅斯關係急速升溫之際，美國總統川普1日在其社群平台「真實社群」發文痛批印度大量對美出售產品，卻鮮少採購美國產品，如今提議將關稅降至零，已「為時已晚」。

川普發文說，「很少人了解我們對印度做的生意很少，但他們卻與我們做大量的生意。換言之，他們賣給我們為數龐大的商品，我們是他們最大的『客戶』，但我們賣給他們的東西非常少，直到現在，這完全是單向關係，而這樣的情況已持續數十年」。

該文說，「原因在於印度向我們課徵非常高的關稅，高於任何其他國家，致使我們的企業無法將產品賣進印度。這完全是單向災難！此外，印度向俄羅斯採購多數原油與軍事裝備，對我們的採購非常少。他們現在已提議降關稅至零，但為時已晚。他們早該多年前就這麼做了，這只是一些簡單的事實，值得人們思考」。

川普上月課徵印度25%關稅，並加徵25%關稅，以懲罰其向俄羅斯採購原油。

