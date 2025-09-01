晴時多雲

美國政府複製英特爾入股模式 AI資料中心等3領域最有可能

2025/09/01 23:48

AI資料中心、造船與國防是美國政府最可能入股的領域。（路透）AI資料中心、造船與國防是美國政府最可能入股的領域。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特與商務部長盧特尼克上週表示，美國政府入股英特爾10％的模式將推廣至其他產業。雅虎財經分析指出，下一個美國政府持股的產業可能是AI資料中心、國防與造船。

報導說，智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）科技創新中心研究員威斯特（Darell West）認為，AI資料中心可能是川普政府摩拳擦掌亟欲干預的領域。

他說，「資料中心面臨風險，因為需要龐大的能源，他們必須通過審查程序，這給政府握有可觀的影響力」。他補充，「這些公司將需要政府的協助，才能真正運作相關計畫」。當然，川普最終將介入多深，仍有待觀察。

川普及其團隊對於將英特爾入股模式複製到其他企業或產業充滿熱情，川普曾發文說，他將「整天」（all day long）進行類似其政府與英特爾達成的交易。

報導說，國防與造船也是川普團隊時ㄈ關注的兩個領域。在福斯商業（Fox Business）節目中，貝森特在被問及是否有其他領域讓政府倍感興趣時，他說，「有其他產業我們正重新塑造？像造船這樣的產業？當然」。

他補充，正醞釀的房利美、房地美（Fannie Mae& Freddie Mac）私有化計畫，可能包含美國持有部份股份。

盧特尼克則在CNBC節目中表示，川普也思考取得國防公司股份。他說，「對於國防產業的討論非常激烈」，而洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司「基本上就是美國政府的一個部門」。威斯特認為，這些國防企業確實存在特殊弱點。

他說，「他們基本上必須說Yes！」，他指出，不能確定川普將提出什麼要求，「但不管什麼條件他們都必須同意，因為如果他們不能取得政府合約，就會破產倒閉」。

