晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

莫迪上合會擁抱中俄魔性笑聲全曝光 川普火大這樣說

2025/09/01 22:45

印度總理莫迪（中）與俄羅斯總統普廷（左）及中國國家主席習近平（右），3人在上合會前交談。（路透）印度總理莫迪（中）與俄羅斯總統普廷（左）及中國國家主席習近平（右），3人在上合會前交談。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上海合作組織峰會（上合會）1日在中國天津舉行，印度總理莫迪緊拉俄羅斯總統普廷的手，一起走向中國國家主席習近平，3人暢聊的畫面在社群平台瘋傳，還可聽到莫迪的魔性笑聲。莫迪擁抱中俄主要是不滿川普因印度買俄油對其課徵50％高關稅。不過，莫迪的舉動也立刻引起川普回應，他在自家社群平台指出，美國和印度的生意很少，但他們和我們的生意卻非常多，加上印度的大部分石油和軍事產品都來自俄羅斯，很少從美國購買，他們現在提出要將關稅降至零，但為時已晚。

綜合外媒報導，印度總理莫迪、俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平，在上合會暢聊的影片在網路上瘋傳。上合會開幕式前，領導人先入場就定位拍大合照，莫迪與普廷手牽手進場，走到中國國家主席習近平面前打招呼。

期間，莫迪的爽朗笑聲相當引人注意，普廷也顯得很放鬆，習近平則面帶微笑，三人開心聊天1分多鐘。根據俄媒報導，莫迪與普廷2人從上合會開幕式離開後，莫迪還乘坐普廷專車，一起前往天津麗思卡爾頓酒店的雙邊會談地點，據悉2人在車內單獨交談約50分鐘。

莫迪在社交平台X發布1張他和普廷共乘俄羅斯領袖專用的Aurus裝甲豪華座車照片。（圖取自莫迪X帳號）莫迪在社交平台X發布1張他和普廷共乘俄羅斯領袖專用的Aurus裝甲豪華座車照片。（圖取自莫迪X帳號）

莫迪並在社交平台X發布1張他和普廷共乘俄羅斯領袖專用的Aurus裝甲豪華座車照片，一起去雙邊會談會場，稱與普廷的交流一如既往具有啓發性。

對於莫迪擁抱中俄的舉動，川普在「Truth Social」發文指出，「很少人明白，我們和印度的生意很少，但他們和我們的生意卻非常多。換句話說，他們向我們出售大量商品，而我們卻很少向他們出售商品，到目前為止，我們之間完全是單方面的關係，而且這種關係已經持續了幾十年。」

川普強調，到目前為止，印度向美國徵收的關稅非常高，是所有國家中最高的，以至於我們的企業無法向印度銷售產品，這完全是一場單方面的災難。此外，印度的大部分石油和軍事產品都來自俄羅斯，很少從美國購買。他們現在提出要將關稅降至零，但為時已晚。他們幾年前就應該這麼做了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財