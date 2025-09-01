莫迪上合會擁抱中俄魔性笑聲全曝光 川普火大這樣說

印度總理莫迪（中）與俄羅斯總統普廷（左）及中國國家主席習近平（右），3人在上合會前交談。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕上海合作組織峰會（上合會）1日在中國天津舉行，印度總理莫迪緊拉俄羅斯總統普廷的手，一起走向中國國家主席習近平，3人暢聊的畫面在社群平台瘋傳，還可聽到莫迪的魔性笑聲。莫迪擁抱中俄主要是不滿川普因印度買俄油對其課徵50％高關稅。不過，莫迪的舉動也立刻引起川普回應，他在自家社群平台指出，美國和印度的生意很少，但他們和我們的生意卻非常多，加上印度的大部分石油和軍事產品都來自俄羅斯，很少從美國購買，他們現在提出要將關稅降至零，但為時已晚。

綜合外媒報導，印度總理莫迪、俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平，在上合會暢聊的影片在網路上瘋傳。上合會開幕式前，領導人先入場就定位拍大合照，莫迪與普廷手牽手進場，走到中國國家主席習近平面前打招呼。

期間，莫迪的爽朗笑聲相當引人注意，普廷也顯得很放鬆，習近平則面帶微笑，三人開心聊天1分多鐘。根據俄媒報導，莫迪與普廷2人從上合會開幕式離開後，莫迪還乘坐普廷專車，一起前往天津麗思卡爾頓酒店的雙邊會談地點，據悉2人在車內單獨交談約50分鐘。

莫迪並在社交平台X發布1張他和普廷共乘俄羅斯領袖專用的Aurus裝甲豪華座車照片，一起去雙邊會談會場，稱與普廷的交流一如既往具有啓發性。

對於莫迪擁抱中俄的舉動，川普在「Truth Social」發文指出，「很少人明白，我們和印度的生意很少，但他們和我們的生意卻非常多。換句話說，他們向我們出售大量商品，而我們卻很少向他們出售商品，到目前為止，我們之間完全是單方面的關係，而且這種關係已經持續了幾十年。」

川普強調，到目前為止，印度向美國徵收的關稅非常高，是所有國家中最高的，以至於我們的企業無法向印度銷售產品，這完全是一場單方面的災難。此外，印度的大部分石油和軍事產品都來自俄羅斯，很少從美國購買。他們現在提出要將關稅降至零，但為時已晚。他們幾年前就應該這麼做了。

