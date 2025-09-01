晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

看台美貿易談判 鴻海劉揚偉：一定要相信這件事

2025/09/01 20:45

鴻海董事長劉揚偉認為，台美貿易談判，一定要相信政府。（資料照）鴻海董事長劉揚偉認為，台美貿易談判，一定要相信政府。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今日出席經濟部長龔明鑫舉辦的產業公協會交流會議，場外接受媒體訪問時強調，在國際情勢詭譎多變之際，產業界一定要相信政府、要相信負責談判的官員，避免外部質疑徒增困擾。

劉揚偉表示，當前國際貿易環境挑戰嚴峻，龔明鑫此時願意承擔重任，值得感謝。業界將全力配合政府，一同協助企業度過難關。電電公會也已提出兩項具體建議：短期方面，希望政府以政策鼓勵台灣大企業與下游業者儘量使用國產零組件、設備與工具機；中長期則配合政府「經濟日不落國」政策，推動建立海外科學園區，帶領廠商進入區域製造國家，開發當地市場。

至於外界關注的關稅談判，劉揚偉回應，政府其實已與業界進行相當多的溝通，站在談判現場的官員最清楚實際狀況，外界若因資訊不完整而過度批評，反而可能增加談判官員的壓力。建議產業界應展現信任與支持，強調「我們一定要相信政府、要相信我們負責談判的官員」。

在交流會中，電電公會也提及海外科學園區的布局，包括墨西哥等地，作為協助台灣產業拓展市場的據點。劉揚偉則承諾，未來將持續定期參與相關交流活動，與政府保持密切互動，國際經貿環境瞬息萬變，唯有產官雙方攜手合作，才能確保台灣產業在全球供應鏈中維持競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財