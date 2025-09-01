看台美貿易談判 鴻海劉揚偉：一定要相信這件事

鴻海董事長劉揚偉認為，台美貿易談判，一定要相信政府。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今日出席經濟部長龔明鑫舉辦的產業公協會交流會議，場外接受媒體訪問時強調，在國際情勢詭譎多變之際，產業界一定要相信政府、要相信負責談判的官員，避免外部質疑徒增困擾。

劉揚偉表示，當前國際貿易環境挑戰嚴峻，龔明鑫此時願意承擔重任，值得感謝。業界將全力配合政府，一同協助企業度過難關。電電公會也已提出兩項具體建議：短期方面，希望政府以政策鼓勵台灣大企業與下游業者儘量使用國產零組件、設備與工具機；中長期則配合政府「經濟日不落國」政策，推動建立海外科學園區，帶領廠商進入區域製造國家，開發當地市場。

請繼續往下閱讀...

至於外界關注的關稅談判，劉揚偉回應，政府其實已與業界進行相當多的溝通，站在談判現場的官員最清楚實際狀況，外界若因資訊不完整而過度批評，反而可能增加談判官員的壓力。建議產業界應展現信任與支持，強調「我們一定要相信政府、要相信我們負責談判的官員」。

在交流會中，電電公會也提及海外科學園區的布局，包括墨西哥等地，作為協助台灣產業拓展市場的據點。劉揚偉則承諾，未來將持續定期參與相關交流活動，與政府保持密切互動，國際經貿環境瞬息萬變，唯有產官雙方攜手合作，才能確保台灣產業在全球供應鏈中維持競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法