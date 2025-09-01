晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國關稅太傷 台日韓製造業PMI處於緊縮區間

2025/09/01 20:29

美國關稅已衝擊亞洲各國製造業活動。圖為韓國平澤區的韓美藥廠。（路透）美國關稅已衝擊亞洲各國製造業活動。圖為韓國平澤區的韓美藥廠。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，美國關稅已衝擊亞洲各國製造業活動。根據標普全球（S&P Global）公佈的數據顯示，日本、南韓與台灣等以出口為導向的國家8月製造業採購經理人指數（PMI）皆為緊縮區間。分析師指出，此結果加劇對亞洲製造業的憂心，相關業者提前出貨，以因應美國較高的關稅，由於未來幾個月出口料將疲軟，恐面臨利潤難以成長的壓力。

日本第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹（Toru Nishihama）指出，「對亞洲經濟體而言，這是雙重打擊，在他們面臨美國高關稅之際，又面臨中國廉價出口的競爭；未來美國的關稅衝擊可能加劇，依賴美國出口的國家，比如泰國與南韓尤其脆弱」。

8月標普全球日本製造業PMI 49.7，從7月的48.9上升，但連續兩個月處於50榮枯線以下的緊縮區間。隨著中國、歐洲與美國等關鍵市場的需求疲軟，日本海外新訂單創2024年3月以來最大降幅。

8月南韓工業活動48.3，從7月的48.0上升，為連續第7個月緊縮。台灣8月製造業PMI 47.4，雖較7月的46.2改善，但仍處於緊縮區間。

美國7月與日本達成將日本產品關稅，包括汽車從27.5％降至15％的協議，但對於如何執行協議條款，仍充滿不確定性。美國7月也與韓國簽署協議，從8月起將關稅從25％降至15％。

標普全球彙編的RatingDog 8月中國製造業PMI從前1月的49.5上升至50.5，高於市場預期，並進入擴張區間。該數據與週日公佈的官方數據不同，該調查顯示，8月製造業PMI從前1月的49.3上升至49.4，為連續第5月個月緊縮。

綜合來看，相關調查顯示中國經濟仍面臨嚴重壓力。RatingDog創辦人姚煜表示，中國製造業活動的復甦仍不均衡。他說，製造業正協助經濟復甦，但該反彈並不均衡，「此改善的持續性端賴出口是否真的回穩、內需是否加快上升」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財