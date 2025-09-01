美國關稅太傷 台日韓製造業PMI處於緊縮區間

美國關稅已衝擊亞洲各國製造業活動。圖為韓國平澤區的韓美藥廠。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，美國關稅已衝擊亞洲各國製造業活動。根據標普全球（S&P Global）公佈的數據顯示，日本、南韓與台灣等以出口為導向的國家8月製造業採購經理人指數（PMI）皆為緊縮區間。分析師指出，此結果加劇對亞洲製造業的憂心，相關業者提前出貨，以因應美國較高的關稅，由於未來幾個月出口料將疲軟，恐面臨利潤難以成長的壓力。

日本第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹（Toru Nishihama）指出，「對亞洲經濟體而言，這是雙重打擊，在他們面臨美國高關稅之際，又面臨中國廉價出口的競爭；未來美國的關稅衝擊可能加劇，依賴美國出口的國家，比如泰國與南韓尤其脆弱」。

8月標普全球日本製造業PMI 49.7，從7月的48.9上升，但連續兩個月處於50榮枯線以下的緊縮區間。隨著中國、歐洲與美國等關鍵市場的需求疲軟，日本海外新訂單創2024年3月以來最大降幅。

8月南韓工業活動48.3，從7月的48.0上升，為連續第7個月緊縮。台灣8月製造業PMI 47.4，雖較7月的46.2改善，但仍處於緊縮區間。

美國7月與日本達成將日本產品關稅，包括汽車從27.5％降至15％的協議，但對於如何執行協議條款，仍充滿不確定性。美國7月也與韓國簽署協議，從8月起將關稅從25％降至15％。

標普全球彙編的RatingDog 8月中國製造業PMI從前1月的49.5上升至50.5，高於市場預期，並進入擴張區間。該數據與週日公佈的官方數據不同，該調查顯示，8月製造業PMI從前1月的49.3上升至49.4，為連續第5月個月緊縮。

綜合來看，相關調查顯示中國經濟仍面臨嚴重壓力。RatingDog創辦人姚煜表示，中國製造業活動的復甦仍不均衡。他說，製造業正協助經濟復甦，但該反彈並不均衡，「此改善的持續性端賴出口是否真的回穩、內需是否加快上升」。

