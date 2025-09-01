中國房地產市場無藥可救 百大城市中古屋價格連跌40個月

中國房地產市場泡沫破裂，但迄今仍未有止跌回穩跡象。最新數據顯示，8月中國百大城市中古屋（二手房）價格持續下跌，這輪跌勢已長達40個月。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／報導〕中國房地產市場泡沫破裂已逾4年，但迄今仍未有止跌回穩跡象。房地產研究機構的最新數據顯示，8月中國百大城市中古屋（二手房）價格持續下跌，這輪跌勢已長達40個月。

中指研究院9月1日發布報告指出，8月百大城市中古屋價格較7月下跌0.76%，為連續第40個月下跌，較去年同期則下跌7.34%。其中，一線城市中古屋價格較7月下跌0.55%，較去年同期下跌4.17%；二線及三、四線城市中古屋價格較7月分別下跌0.85%、0.78%，較去年同期分別下跌8.14%、7.78%。

請繼續往下閱讀...

此外，中指研究院發布的1至8月中國房地產企業銷售業績排行榜顯示，1至8月百大房企銷售總額為2兆3270.5億元人民幣（下同，約新台幣10兆元），較去年同期下降13.3%，降幅與1至7月持平。

中指研究院的數據顯示，前10大房企銷售額平均為1145億元（新台幣4916億元），較去年同期下降12.1%；排名11至30大房企銷售額平均為287.2億元（新台幣1233億元），年減15.4%；排名31至50大房企銷售平均為138.3億元（新台幣594億元），年減10.9%；排名51至100大房企銷售額平均為66.2億元（新台幣284億元），年減15.4%。

另一房地產研究機構「克而瑞地產研究」8月31日在官方微信公布的數據也顯示，8月百大房企銷售金額2070.4億元（新台幣8889.5億元），較7月下跌1.9%，較去年同期下跌17.6%，單月銷售額繼續維持在歷史較低水準，這也是百大房企銷售額連續第6個月下降。

財經博主「徽湖」表示，數字的背後落到現實的層面，就是很多的房企倒閉及與房地產相關的從業人員失業；很多買房的家庭會破產，然後房子會被法拍；中國房市持續了逾4年的低迷，不僅動搖了中國經濟的基石，更讓無數家庭的財富面臨瓦解的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法