劉揚偉擬率供應鏈赴海外設產業園區 龔明鑫：成立專案小組複製竹科

2025/09/01 19:55

劉揚偉表示，電電公會呼應「經濟日不落國」政策，要赴海外設置園區。經長龔明鑫表示，將成立專案小組推動。（資料照，記者廖家寧攝）劉揚偉表示，電電公會呼應「經濟日不落國」政策，要赴海外設置園區。經長龔明鑫表示，將成立專案小組推動。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今天舉辦產業公協會交流會議，電電公會理事長劉揚偉表示，電電公會呼應「經濟日不落國」政策，要赴海外設置園區，龔明鑫對此表示，有鑑於海外園區牽涉到金融、園區開發等跨領域知識，需要跨部會的整合，政府會成立跨單位的專案小組來推動，如果能將金融界資源引導至投入園區開發，金融界「收入也許不會更少，反而更有意義」，進駐廠商倘若需要銀彈支持，金融界也表達支持意願。

電電公會理事長劉揚偉今在會議上提出兩點建議，一是短期建議，希望政府提出政策，鼓勵大企業與下游企業使用國產零組件與設備、工具機，另一是長期建議，電電公會配合政府「經濟日不落國」政策，電電公會會推出自己的科學園區，帶著供應鏈廠商赴區域製造的國家，開發當地市場。

龔明鑫表示，針對電電公會提出海外科學產業園區計畫，這部分剛好政府也有同樣想法，就與公協會合作，有鑑於海外園區牽涉到金融、園區開發等跨領域知識，需要跨部會的整合，政府會成立跨單位的專案小組來推動。

龔明鑫強調，台灣有非常優秀且成功的科學園區典範，美國矽谷是創新最強，因此全球都在複製矽谷、連結矽谷，「我們也希望做到，全世界都可複製竹科、連接竹科」，讓國內科學園區更強大。

龔明鑫補充，園區開發需要先期成本、先期貸款等金融支持，台灣金融界資源與經驗算是滿豐富，當然過去金融界是鎖定國內標的，現在也願意赴國外，不然大部分資源就是拿來買國外債券，如果能將資源引導至投入園區開發，「對他們收入也許不會更少，反而更有意義」，進駐廠商倘若需要銀彈支持，金融界也表達支持意願。

媒體追問，是否已凝聚成金融界共識？龔明鑫回應，至少剛剛有兩位理事長來自或跨足金融業，有表達意願。

