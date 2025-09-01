美媒曝張忠謀成功經驗 「不追金錢，金錢來找你」、「不以績效論裁員」

張忠謀是半導體產業的傳奇人物，他創立全球最大的晶片製造商台積電。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《商業內幕》（Business Insider）報導現年94歲的台積電創辦人張忠謀，描述有關他的職業生涯如何有益商業和領導的經驗，包括他自己成功晉升的關鍵、對薪水和工作的看法、企業經營和學習曲線，反對透過以績效評估來裁員，以及台積電成功獲得客戶信賴的原因。

張忠謀是半導體產業的傳奇人物，他創立全球最大的晶片製造商台積電，該公司與蘋果、輝達和高通等公司合作，在人工智慧熱潮的推動下，其產品的需求不斷增長。

張忠謀很少接受採訪，但多年來從成功的職業生涯中分享了一些寶貴的商業和領導經驗。根據《富比士》報導，現年94歲的張忠謀的淨資產為51億美元。他在德州儀器公司工作20年，之後在55歲時創立了台積電。

張忠謀在德州儀器公司一路高歌猛進，在公司內迅速晉升。 2007年，在接受國際半導體產業協會SEMI採訪時，他表示自己成功晉升的關鍵，在於他在每個職位上都「取得了顯著的成就」，包括大幅提高產量。

張忠謀在台灣創辦台積電之前，已在美國工作了幾十年。 2007年，他表示，儘管知道這意味著薪水會更低，但他還是做出了這個決定，因為「這份工作太新了，而且看起來太有挑戰性了」。

他說：「你需要追隨自己的興趣，而不是你認為能賺大錢的地方」；「因為，顯然，在1985年，人們認為大筆資金來自金融風險投資，或者甚至可能繼續在美國管理一家公司，但從利益的角度來看，我覺得台灣的機會對我很有吸引力。」

張忠謀補充說：「事實證明，當你不追逐金錢時，金錢就會來找你。」

關於企業學習方面，張忠謀表示，對於製造商來說，邊做邊學依賴於將生產集中在一個地方。他說：「只有當你有一個共同的地點時，學習曲線、經驗曲線才會起作用」；張在2023年麻省理工學院的一次演講中說道：「學習是本地化的。」

他在職業生涯中經常強調的學習曲線或經驗曲線，這指的是隨著某種產品的產量增加，單位成本就會下降；換句話說，隨著你在某方面經驗的積累，你的效率也會提高。

張忠謀分享了德州儀器幾十年前裁員數千名的幕後決策過程。他說，當時他是參與討論中唯一一個「反對透過績效評估來確定裁員對象」的人。

他在2025年1月的一期「Acquired」播客中說道：「如果我們根據績效裁員，人們不會尊重我們」。「這非常主觀。」他補充說：「離職費用通常為半年，而培訓一個人至少需要半年時間，因此，如果你需要在一年內讓員工回來，你就不應該裁員。」

張忠謀回顧他在職業生涯早期就離開了德州儀器，當時並沒有收到其他工作機會，因為他覺得自己在那裡「被解雇了」。他說：「我確信自己還能保住工作，甚至還能保住一個不錯的頭銜，但我在德州儀器進一步晉升的希望已經破滅了」；「實際上，只差一步之遙，那就是首席執行長，你知道，但我覺得這已經沒有希望了，而且，我不再做任何讓我感興趣的事情了。」時間已經證明，這個決定是他成功故事的關鍵部分。

在關於客戶服務方面，張忠謀認為，台積電優質客戶服務的聲譽是其擊敗英特爾、贏得蘋果iPhone合約的因素。他在同一期《Acquired》播客中說道：「我們已經學會回應每一個請求。有些請求很瘋狂，有些請求很無理，但我們都會禮貌地回應每一個請求。我們確實這樣做了」。

