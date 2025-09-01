6大核心戰略放款 國銀已超標達119.67％

本國銀行對6大核心戰略放款餘額，已占第四期預期成長目標119.67%。圖為金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，本國銀行對6大核心戰略放款餘額為8兆3522億元，較去年12月底增加4547億元，已占第四期預期成長目標3800億元之119.67%，呈現大幅度超標。對此，鼓勵本國銀行在兼顧風險控管原則下，積極對六大核心戰略產業辦理授信。

所謂「6大核心戰略產業」是台灣政府推動的重點政策，包含「資訊及數位」、「資安卓越」、「臺灣精準健康」、「國防及戰略」、「綠電及再生能源」、「民生及戰備」這六大產業。

金管會銀行局副局長侯立洋表示，考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得營運資金，今年持續推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，第4期實施期間自2025年1月1日至2025年12月31日止，並於2025年4月10日訂定對6大核心戰略產業放款成長目標值為3800億元。

其次，最新6大核心戰略產業增加放款的前三大產業為何？放款餘額變動原因為何？根據統計，截至今年7月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額達8兆3522億元，較2024年底7兆8975億元增加4547億元。

其中，以「資訊及數位」增加2295億元最多，其次為「國防及戰略」增加2095億元次之，再其次「綠電及再生能源」則增加1838億元。至於放款餘額變動主要因素，銀行局表示，經洽銀行表示係多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期借款所致。

此外，根據統計，最新6大核心戰略產業放款餘額最多的前五大銀行，2025年截至7月底放款餘額前5大本國銀行分別為「臺灣銀行」、「合作金庫」、「第一銀行」、「兆豐銀行」及「華南銀行」，全數是公股銀行。

