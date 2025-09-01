晴時多雲

傳Rapidus 2奈米「這技術」可與台積電競爭 大贏英特爾18A

2025/09/01 19:02

傳日本晶圓代工企業Rapidus的2奈米（2HP）製程，將可在邏輯密度上與台積電的2奈米（N2）製程競爭，並將大幅擊敗英特爾18A。（示意圖）傳日本晶圓代工企業Rapidus的2奈米（2HP）製程，將可在邏輯密度上與台積電的2奈米（N2）製程競爭，並將大幅擊敗英特爾18A。（示意圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒wccftech引用社交媒體平台X上的用戶@Kurnalsalts的爆料稱，日本晶圓代工國家隊企業Rapidus的2奈米（2HP）製程，將可在邏輯密度（Logic Density）上與台積電的2奈米（N2）製程競爭，並將大幅擊敗英特爾18A。

根據@Kurnalsalts透露，Rapidus的2奈米製程「2HP」的邏輯電晶體密度為237.31 MTr/mm²，與台積電的N2 的236.17 MTr/mm²相當，並且將大幅超過Intel 18A的邏輯密度184.21 MTr/mm²（目前該數據還只是估算）。

邏輯密度是一項指標，用於計算計劃中每個活動的平均關係數。

如果Rapidus 的2HP製程的邏輯密度數字屬實的話，這也意味著Rapidus在尖端製程技術的巨大進步。根據計劃，Rapidus的2奈米PDK將是2026年第1季向客戶提供，並預計於2027年量產。

