永豐公布五檔股債ETF配息時程 9/19最後買進日

永豐投信今日（9/1）發布5檔股債ETF收益分配期前公告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信今日（9/1）發布5檔股債ETF收益分配期前公告，分別為「00836B永豐10年A公司債」、「00856B永豐1-3年美公債」、「00857B永豐20年美公債」、「00958B永豐ESG銀行債15+」、「00930永豐ESG低碳高息ETF」，9月19日為最後買進日，均在9月22日進行除息，並在10月20日發放配息。

首先，檢視美國市場，永豐投信指出，美國8月製造業PMI數據再傳捷報，PMI初值升至53.3%創下自2022年以來新高，綜合PMI同步來到55.4%，顯示企業活動與需求全面回暖。其中，新訂單、產出與庫存齊步上揚，帶動企業招聘意願，就業指數更創下2022年3月以來最強水準，反映出第三季美國經濟開局強勁，企業動能持續回升。

請繼續往下閱讀...

其次，在台股表現，在全球AI浪潮與數位轉型趨勢加速發展中，台灣半導體與科技供應鏈優勢顯著，整體來看，長線成長動能依舊亮眼，除了科技動能，傳產與金融產業同樣提供投資人韌性支撐，有助於在市場震盪時提供平衡效果。消費性電子產品備貨旺季，經濟部看好外銷接單動能穩定成長，預估8月外銷訂單維持年增10.5%~14.5%的高水準。

投信法人表示，對投資人而言，當前環境正是股債配置關鍵時刻。建議透過ETF工具進行分散投資，不僅能一次布局多元標的，降低單一風險，更能靈活掌握市場修正帶來的進場機會。

在投資上可保有樂觀仍應具備風險意識，建議投資人股債ETF組合搭配，掌握科技與AI帶來的長期成長動能，又能透過債券收益分散波動風險。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法