晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

永豐公布五檔股債ETF配息時程 9/19最後買進日

2025/09/01 18:50

永豐投信今日（9/1）發布5檔股債ETF收益分配期前公告。（記者王孟倫攝）永豐投信今日（9/1）發布5檔股債ETF收益分配期前公告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信今日（9/1）發布5檔股債ETF收益分配期前公告，分別為「00836B永豐10年A公司債」、「00856B永豐1-3年美公債」、「00857B永豐20年美公債」、「00958B永豐ESG銀行債15+」、「00930永豐ESG低碳高息ETF」，9月19日為最後買進日，均在9月22日進行除息，並在10月20日發放配息。

首先，檢視美國市場，永豐投信指出，美國8月製造業PMI數據再傳捷報，PMI初值升至53.3%創下自2022年以來新高，綜合PMI同步來到55.4%，顯示企業活動與需求全面回暖。其中，新訂單、產出與庫存齊步上揚，帶動企業招聘意願，就業指數更創下2022年3月以來最強水準，反映出第三季美國經濟開局強勁，企業動能持續回升。

其次，在台股表現，在全球AI浪潮與數位轉型趨勢加速發展中，台灣半導體與科技供應鏈優勢顯著，整體來看，長線成長動能依舊亮眼，除了科技動能，傳產與金融產業同樣提供投資人韌性支撐，有助於在市場震盪時提供平衡效果。消費性電子產品備貨旺季，經濟部看好外銷接單動能穩定成長，預估8月外銷訂單維持年增10.5%~14.5%的高水準。

投信法人表示，對投資人而言，當前環境正是股債配置關鍵時刻。建議透過ETF工具進行分散投資，不僅能一次布局多元標的，降低單一風險，更能靈活掌握市場修正帶來的進場機會。

在投資上可保有樂觀仍應具備風險意識，建議投資人股債ETF組合搭配，掌握科技與AI帶來的長期成長動能，又能透過債券收益分散波動風險。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財