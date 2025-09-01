晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2奈米武林盟主！外媒估台積電2026市占率衝上75％

2025/09/01 18:44

台積電第二季全球晶圓代工市占率突破70%。（路透）台積電第二季全球晶圓代工市占率突破70%。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據TrendForce最新調查，台積電第二季全球晶圓代工市占率一舉創下70.2%的紀錄，穩居市場龍頭。市場預期，鑒於台積電2奈米製程領先競爭對手，加上需求增加，明年市占率可望衝上75%。

科技媒體《Wccftech》1日報導，台積電的進步和規劃確保了未來幾代產品中，不會有任何晶圓代工廠能夠挑戰這家半導體巨頭的主導地位。

根據TrendForce最新調查，台積電第二季全球晶圓代工市占率已經來到70.2%，高於 2025 年第一季的 67.6%。這一增長得益於多種因素，包括主要手機客戶正式進入新機備貨期，且筆電/PC、AI GPU新平台開始放量出貨，其總晶圓出貨與平均銷售價格（ASP）皆成長。單季營收季增18.5%，達302.4億美元。

然而，一家公司的收益就是另一家公司的損失，作為台積電的競爭對手，三星的市占率在此期間從 7.7% 下降到 7.3%，儘管其季度收入增長 9.2%。

報導認為，台積電的市占率預計將在2026年達到75%，部分原因是其2奈米晶片的需求增加，台積電2奈米將在今年第四季量產，與以往一樣，蘋果似乎已經獲得首批供應，但高通、聯發科、博通等公司的訂單亦將推動台積電的成長。

為了保持領先地位，台積電正在籌備建設1.4奈米的工廠，台積電今年6月取得中科台中園區二期土地，中部地區大型水泥及營造廠陸續接獲台積電相關工程招標案，預計最快10月動工，初估總投資金額將達1.2兆至1.5兆。

報導說，台積電雄心勃勃，這使其具備無與倫比的市場地位。當然也不能忽視三星的進展，因為後者正在準備其新一代的2奈米製程，力拼台積電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財