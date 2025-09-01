2奈米武林盟主！外媒估台積電2026市占率衝上75％

台積電第二季全球晶圓代工市占率突破70%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據TrendForce最新調查，台積電第二季全球晶圓代工市占率一舉創下70.2%的紀錄，穩居市場龍頭。市場預期，鑒於台積電2奈米製程領先競爭對手，加上需求增加，明年市占率可望衝上75%。

科技媒體《Wccftech》1日報導，台積電的進步和規劃確保了未來幾代產品中，不會有任何晶圓代工廠能夠挑戰這家半導體巨頭的主導地位。

根據TrendForce最新調查，台積電第二季全球晶圓代工市占率已經來到70.2%，高於 2025 年第一季的 67.6%。這一增長得益於多種因素，包括主要手機客戶正式進入新機備貨期，且筆電/PC、AI GPU新平台開始放量出貨，其總晶圓出貨與平均銷售價格（ASP）皆成長。單季營收季增18.5%，達302.4億美元。

然而，一家公司的收益就是另一家公司的損失，作為台積電的競爭對手，三星的市占率在此期間從 7.7% 下降到 7.3%，儘管其季度收入增長 9.2%。

報導認為，台積電的市占率預計將在2026年達到75%，部分原因是其2奈米晶片的需求增加，台積電2奈米將在今年第四季量產，與以往一樣，蘋果似乎已經獲得首批供應，但高通、聯發科、博通等公司的訂單亦將推動台積電的成長。

為了保持領先地位，台積電正在籌備建設1.4奈米的工廠，台積電今年6月取得中科台中園區二期土地，中部地區大型水泥及營造廠陸續接獲台積電相關工程招標案，預計最快10月動工，初估總投資金額將達1.2兆至1.5兆。

報導說，台積電雄心勃勃，這使其具備無與倫比的市場地位。當然也不能忽視三星的進展，因為後者正在準備其新一代的2奈米製程，力拼台積電。

