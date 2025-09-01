晴時多雲

財經 > 國際財經

3神秘客戶貢獻輝達資料中心5成營收 外媒瘋猜是「他們」

2025/09/01 20:15

輝達第二季財報亮眼。（路透）輝達第二季財報亮眼。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達近日發布第二季財報，其中資料中心近53%的營收來自3大神祕客戶，總銷售額約219億美元。其中，A客戶貢獻95億美元，B客戶挹注66億美元，C客戶貢獻57億美元。外媒猜測這3家重量級客戶可能是馬斯克的xAI、OpenAI及Meta。

《Tom's Hardware》報導，輝達日前剛剛發布2025年第二季財報，再度打破銷售紀錄。這對這家AI霸主及其投資者來說是個好消息，但這份季報也揭露該公司正在承擔的風險。營收過度集中在少數幾個客戶身上，可能會引發突如其來的意外問題。

報導說，輝達第二季資料中心近53%的營收來自3大神祕客戶，總銷售額約219億美元。其中，A客戶貢獻95億美元，B客戶挹注66億美元，C客戶貢獻57億美元。若以第二季的整體營收約為460億美元估算，光是A客戶就佔其總營收的20%以上。如果這家公司突然出包，那麼這將對輝達的現金流和營運造成巨大影響。

不過，這些情況不太可能很快發生，因為投資人仍然看好人工智慧技術，而輝達的競爭對手仍然羨慕該公司所能提供的技術。

儘管輝達並未透露其大客戶是哪些公司，但可以根據幾家大型科技公司的計劃和公告進行猜測。報導指出，首先想到的就是馬斯克和 xAI，這位億萬富翁此前曾打破數據中心紀錄，去年在 19 天內設置 10 萬個輝達 H200 GPU，據黃仁勳稱，這通常需要四年才能完成。但更重要的是，馬斯克的夢想是在未來五年內運行 5000 萬個相當於 H100 的 GPU 。

另外，OpenAI 和 Oracle 最近還簽署了一項協議，將建造一個星際之門資料中心，該資料中心將擁有超過 200 萬個 AI 晶片；此外，Meta 也是輝達另一個大客戶。

