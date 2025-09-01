晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新台幣連5黑！收30.63元 寫4個月新低

2025/09/01 17:59

新台幣連5黑！收30.63元 寫4個月新低新台幣連5黑！收30.63元，寫4個月新低。
（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美上週公布通膨數據如市場預期，美元應聲回落，惟台股隨美股修正，週一開低走低，外資熱錢匯出下，股匯同步收低，新台幣兌美元匯率收在30.63元、貶值2.5分，匯價連5黑，創近4個月新低，成交量僅11.215億美元。

台股今天跌161.37點，收在24071.73點，三大法人同步賣超，合計賣超216.22億元。其中，外資賣超78.29億元。

新台幣早盤以30.58元、升值2分開出，隨后即貶回30.6元價位，午後貶勢隨外資熱錢匯出進一步擴大，最低下探至30.65元。

匯銀人士指出，上週美國公布聯準會（Fed）偏好的通膨數據PCE指數如市場預期，美元回落，加上美就業市場已有疲軟跡象，目前利率期貨市場對於Fed 9月降息預期仍有超過8成，惟市場仍擔憂美國新一輪關稅對於通膨帶來的影響，9月Fed是否順應市場預期降息還有不確定性，後續觀察本週將發布的非農就業數據以及下週的消費者物價指數、生產者物價指數等各數據。

根據央行統計，今日美元指數回跌0.24%，主要亞幣除新幣升值0.05%、人民幣持平外，包含日圓、韓元與台幣全數走貶，其中，韓元下跌0.16%、台幣貶值0.08%、日圓走低0.05%。

匯銀人士指出，除Fed貨幣政策走向影響美元走勢進一步牽動國際金融市場波動外，台幣近期在亞幣中走勢偏弱，主要還是外資在台股部位已高，持續逢高獲利調節並匯出，出口商則有默契的賣高、不賣低，在外資尚未回頭之前，台幣短線還是以緩貶格局為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財