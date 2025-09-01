新台幣連5黑！收30.63元，寫4個月新低。

〔記者陳梅英／台北報導〕美上週公布通膨數據如市場預期，美元應聲回落，惟台股隨美股修正，週一開低走低，外資熱錢匯出下，股匯同步收低，新台幣兌美元匯率收在30.63元、貶值2.5分，匯價連5黑，創近4個月新低，成交量僅11.215億美元。

台股今天跌161.37點，收在24071.73點，三大法人同步賣超，合計賣超216.22億元。其中，外資賣超78.29億元。

新台幣早盤以30.58元、升值2分開出，隨后即貶回30.6元價位，午後貶勢隨外資熱錢匯出進一步擴大，最低下探至30.65元。

匯銀人士指出，上週美國公布聯準會（Fed）偏好的通膨數據PCE指數如市場預期，美元回落，加上美就業市場已有疲軟跡象，目前利率期貨市場對於Fed 9月降息預期仍有超過8成，惟市場仍擔憂美國新一輪關稅對於通膨帶來的影響，9月Fed是否順應市場預期降息還有不確定性，後續觀察本週將發布的非農就業數據以及下週的消費者物價指數、生產者物價指數等各數據。

根據央行統計，今日美元指數回跌0.24%，主要亞幣除新幣升值0.05%、人民幣持平外，包含日圓、韓元與台幣全數走貶，其中，韓元下跌0.16%、台幣貶值0.08%、日圓走低0.05%。

匯銀人士指出，除Fed貨幣政策走向影響美元走勢進一步牽動國際金融市場波動外，台幣近期在亞幣中走勢偏弱，主要還是外資在台股部位已高，持續逢高獲利調節並匯出，出口商則有默契的賣高、不賣低，在外資尚未回頭之前，台幣短線還是以緩貶格局為主。

