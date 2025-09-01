USDT發行商：台灣居國際貿易市場要角 應把握穩定幣發展機會

USDT發行商Tether合規及牌照全球負責人Giles Dixon於FinTechOn 2025暨AFA高峰會演講。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球最大穩定幣USDT的發行商Tether合規及牌照全球負責人Giles Dixon今日指出，全球美元穩定幣的規模、使用者逐步成長，是重要的金融新商機。台灣是全球重要的出口導向國家，穩定幣應用可以提供新機會、台灣也有機會成為數位金融領導者，應該及早把握機會。

今日幣圈盛事FinTechOn 2025暨AFA高峰會以「金融科技×全球供應鏈新戰局」為主題展開。Dixon受邀以「全球供應鏈資本流動性之變：穩定幣如何撬動新格局」為題進行專題演講。

請繼續往下閱讀...

Dixon指出，目前USDT規模已達到1670億美元，佔全球穩定幣的絕大多數，使用者達到4.5億人，且目前每月、每季都持續成長，是巨大的金融機會；而台灣以出口導向產業為大宗，數位金融可以增加供應鏈韌性與國際競爭力，也是成為區域金融科技樞紐的重要機會。

Dixon認為，Tether與穩定幣的目標是提供「效率」與「方便」，而不是要威脅法幣與傳統金融機構，例如穩定幣能在金融基礎建設尚不普及的地區交易，讓台灣企業開拓更多客戶；另外在跨境觀光與電商的支付場景、遠距工作者的薪資支付等面向，也是台灣可把握的經濟機會。

尤其，穩定幣也能讓海外匯款更為方便，Dixon指出，台灣每年的海外支付、匯款金額龐大，透過傳統的金融支付方式會產生許多層手續費與服務費，但穩定幣更有效率、成本更低，也能收到匯款，無論是開源或節流都是台灣該把握的機會。

Dixon也看好台灣的穩定幣發展機會，不過他也點明，要發展數位新科技最重要的是「監管完善」，目前已有多國在建構、或已經建構好穩定幣的監理框架，這會更方便企業推動多元的穩定幣應用場景，也會讓市場、消費者信任感更穩定，對於穩定幣發展尤為重要；發行商也需透明，才能贏得市場信賴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法