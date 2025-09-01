晴時多雲

龍德造船7月EPS 0.24元 造船市場需求大於供給

2025/09/01 17:13

龍德造船7月EPS 0.24元 。（資料照）龍德造船7月EPS 0.24元 。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕龍德造船（6753）7月營收3.65億元，月增45.21%，稅後盈餘0.27億元，年減29.13%，每股稅後盈餘0.24元，龍德指出，主要是去年7月的毛利率較高，而今年以來，毛利率則是相當穩健。

龍德第2季合併營收11.23億元，稅後盈餘0.55億元，每股稅後盈餘0.49元，上半年每股稅後盈餘1.97元，累計1-7月EPS 2.21元。

龍德造船在手訂單80億元，其中80-90%都是軍艦，而訂單能見度至2027年。市場人士指出，2025～2026年主要營收來自5艘反艦型沱江艦。

龍德第6廠北棟新產能將在2026年第一季開出，承做船型可由目前的1000噸級，提高到4000噸級。龍德指出，新產能開出，仍須看新案狀況，龍德去年至今都有在爭取新案，但個案開標時程都是由業主決定，不過，全球造船市場是需求大於供給。

龍德今日開高震盪走高，盤中一度攻高到172.5元，創下2024年7月以來新高，後在賣單出籠下，終場以下跌10元的150.5元作收，跌幅6.23%，成交量爆出1.89萬張，創今年2月2日以來新高。

受到明年國防預算創下歷史新高達9495億元，佔國內生產總值（GDP）3.32%激勵，龍德上週漲幅39.57%。

