許介立回任康舒總經理 加速集團整合與電業務升級

2025/09/01 17:11

康舒董事長許介立自即日起回任公司總經理職務。（資料照）康舒董事長許介立自即日起回任公司總經理職務。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源廠康舒科技（6282）為進一步強化集團資源整合、推動能源業務布局升級，董事長許介立自即日起回任總經理，親自帶領團隊推進策略落實與業務拓展。董事會看好此次人事調整為公司長期發展規劃的一環，旨在因應全球能源基礎設施重塑與產業格局變化，穩健推動下一階段成長。

許介立於今年正式接任金寶（2312）董事長，成為新一代的領航者，未來將加速推動集團資源整合，為公司長期發展奠定基礎。此次回任康舒總經理職務，是為了因應當前營運需求，在關鍵時刻親自統籌決策、加強跨部門與跨事業群協調合作，確保營運策略有序落地。

康舒提到，原總經理呂宜興先生自年初上任以來，協助公司完成營運銜接，為公司穩健發展做出貢獻。現因個人職涯發展規劃，將卸任總經理職務，公司對其任內的努力與貢獻表達誠摯謝意。

許介立認為，全球能源使用模式正面臨重大變革，AI與電動化浪潮為各產業帶來深遠影響。「我們必須在既有基礎上，持續提升整合能力，並穩步推進新能源相關業務布局，讓康舒從單純的電源供應商（power vendor），逐步轉型為能提供完整解決方案的能源問題解決專家（energy problem solver）。」

許介立強調，產業演進與企業調整都需時間累積，唯有全體同仁與合作夥伴共同努力，才能在變動的環境中穩健前行。身兼康舒、金寶、泰金寶-DR（9105）三家公司董事長，許目標將運用集團在電子製造、研發設計、及產品導入等領域的多元優勢，打造並強化從技術研發到終端應用完整的能源系統整合能力，持續提升公司在全球市場的差異化競爭優勢與營運效能。

展望未來，康舒將持續聚焦於資料中心電源系統、AI與邊緣運算電力架構、電動車動力模組及新能源基礎設施等核心業務領域，透過階段性發展策略，穩步提升解決方案整合能力與市場地位。

